Wycieczki rowerowe do 18 km od Wieliczki. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Wieliczki

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Wieliczki, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w Wieliczce ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 19 grudnia w Wieliczce ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 56,27 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 567 m

Suma podjazdów: 1 644 m

Suma zjazdów: 1 649 m

Rowerzystom z Wieliczki trasę poleca Mansi5

Początek dość mocny, ale spokojnie da się jechać. Jak się już osiągnie swoją wysokość, to aż do Bieńkówki trasa bardzo przyjemna - polecam ją nawet dla osób początkujących. Niebieski szlak od Bieńkówki na Koskowej bardzo trudny - trzeba pchać. Patrząc na mapę, zdecydowanie lepiej wjechać od drugiej strony - Bogdanówki - asfaltem. Dalej trasa żółtym szlakiem dość ciężka do okolic "Przeł. Dział". Później już trasa przyjemna. Zjazd do Pcimia i później Myślenic.

Nawiguj