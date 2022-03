Wojna na Ukrainie. Jednostka Białorusinów będzie walczyć przeciwko Rosji Marcin Koziestański

Screen Twitter

"Białorusini włączają się w obronę Ukrainy i tworzą grupy wojskowe. Białoruski restaurator i przedsiębiorca Władimir Prokopiew przemawia do armii białoruskiej. Wezwał ich do odmowy walki na Ukrainie lub przyłączenia się do strony ukraińskiej po wjeździe do kraju" - poinformował na Twitterze doradca Swiatłany Cichanouskiej Franak Viačorka.