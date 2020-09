Tygodniowy przegląd prasy (Wieliczka, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wieliczki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020]”?

📢 Do Krakowa nie wjadą auta starsze niż pięcioletnie, w Małopolsce zostaną zakazane kominki. Oto kłamstwa o Programie Ochrony Powietrza 4.09. Małopolski Sejmik wraca w środę do przerwanej z końcem sierpnia dyskusji na temat nowego Programu Ochrony Powietrza (POP) dla naszego regionu. Ma on przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich gminach,. Także, a może zwłaszcza tych, które nie zrobiły w tym zakresie zbyt wiele. Tymczasem przeciwnicy walki ze smogiem rozpowszechniają na temat POP kolejne kłamstwa, np. o całkowitym zakazie palenia w kominkach w Małopolsce oraz o tym, że do stolicy Małopolski nie wjedzie 98 proc. samochodów będących dziś w posiadaniu Małopolan, czyli starszych niż pięcioletnie... 📢 Imieniny Iwona. Kiedy są imieniny Iwona? Najbliższe imieniny wypadają 4.09. Wierszyki imieninowe Kiedy wypadają imieniny Iwona? Imieniny Iwona obchodzimy 19 maja, 4 września, 23 grudnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 4.09. Co oznacza imię Iwon? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Iwona. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

📢 Imieniny Iwona. Kiedy są imieniny Iwona? Najbliższe imieniny wypadają 4.09. Wiersze imieninowe Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Iwo? Imieniny Iwona obchodzimy 19 maja, 4 września, 23 grudnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 4.09. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Iwonowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś? 📢 Tę historię napisano w Kielcach. Jest film o kulisach skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy. Wstrząsający [ZDJĘCIA] Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" chwyta za gardło, wzrusza, wywołuje łzy. I chociaż jest oskarżeniem polskiego wymiaru sprawiedliwości to napawa optymizmem. Może nie tak wielkim, bo chociaż tytułowy bohater zostaje uniewinniony, to reszta spraw ciągnie się. W Warszawie w środę odbyła się premiera dla zaproszonych gości - byliśmy na niej i jako jedni z pierwszych zobaczyliśmy film. Scenariusz do niego napisał kielczanin Andrzej Gołda.

📢 Alimenciarki, oszustki, złodziejki. Oto kobiety poszukiwane przez małopolską policję [RAPORT WRZESIEŃ 2020] Zobacz kobiety poszukiwane przez policję w Małopolsce. Są ścigane za oszustwa, kradzieże czy jazdę pod wpływem alkoholu. Wszystkim udało się uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Przejdź go galerii i sprawdź czy rozpoznajesz którąś z nich! Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami. Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 03.09.2020 r.). 📢 Imieniny Eufemii 3.09. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Eufemii? Oryginalne życzenia imieninowe Eufemia świętuje imieniny 3.09. Solenizantce na pewno będzie miło, kiedy otrzyma miłe i spersonalizowane życzenia. Wybrane życzenia imieninowe dla Eufemii można wpisać do kartki imieninowej lub wysłać jako wiadomość sms. Jakie życzenia na imieniny Eufemii wybrać? Życzenia imieninowe dla Eufemii na pewno będą miłym gestem, z którego Eufemia się ucieszy. Dla Eufemii fajnie jest przygotować bukiet kwiatów czy inny drobny prezent z okazji imienin Eufemii. Znasz Eufemię? Złóż jej życzenia imieninowe. Sprawdźmy pochodzenie tego imienia. Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię?

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów. 📢 Najbardziej poszukiwani przez małopolską policję. Zobacz ich zdjęcia! [RAPORT WRZESIEŃ 2020] Zobacz osoby, które są najbardziej poszukiwane przez policję w województwie małopolskim. Widziałeś ich? Daj znać organom ścigania! Kliknij w GALERIĘ i zobacz, kogo poszukuje policja! Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 2.09.2020 r.).

📢 Kraków. Nie tylko z różańcem przeciw manifestacji LGTB. Kontrowersyjna kurator Barbara Nowak nie pierwszy raz zwróciła na siebie uwagę Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak ostatnio z różańcem wyszła na przeciw manifestującym środowiskom LGBT. To nie pierwsza taka akcja małopolskiej kurator. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jakimi innymi zachowaniami i kontrowersyjnymi wypowiedziami Barbara Nowak zwracała na siebie uwagę i zdobywała rozgłos.

📢 Przegląd sierpnia 2020 w Wieliczce, najważniejsze wydarzenia miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wieliczki najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te stacje benzynowe bardzo źle wypadły w raporcie UOKiK. Sprawdź, gdzie jest „chrzczone” paliwo i LPG”? 📢 Zdradzamy sekret grzybiarzy! Te miejsca w Małopolsce to pewniaki. Tam znajdziesz wielkiego grzyba! [TOP10] Trwają żniwa dla grzybiarzy! W każdy weekend wiele osób wyrusza do lasów z nadzieją, że wrócą z koszami pełnymi grzybów. Nie każde miejsce jest jednak dobre. Po rozmowach z grzybiarzami zdradzamy ich sekrety. Przejdź do galerii zdjęć i dowiedz się, gdzie w Małopolsce najlepiej jechać na grzyby! 📢 Koronawirus zmutował. Jest jeszcze bardziej zakaźny, atakuje częściej ale łagodniej. Zbliża się koniec epidemii? Koronawirus zmutował i jest jeszcze bardziej zakaźny - uważają specjaliści. Liczba chorych na COVID-19 i przypadków śmiertelnych rośnie lawinowo, ale zdaniem naukowców przebieg choroby będzie coraz łagodniejszy. Czy to zwiastuje nadchodzący koniec epidemii koronawirusa?

📢 7 grzechów głównych kierowców. Też je popełniasz? Te zachowania zagrażają wam oraz innym uczestnikom ruchu Pewne zachowania są za kierownicą niewybaczalne. Choć z pozoru niewinne, mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji - nie tylko dla kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zobaczcie, czego zdecydowanie nie należy robić w samochodzie. Zróbcie rachunek sumienia i odpowiedzcie sobie szczerze - wam też się zdarzają podobne przewinienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej przyjmijcie jako pokutę postanowienie, że od tej pory chowacie telefon do bagażnika.

📢 Oglądają go miliony Polaków. Karol “Friz” Wiśniewski podbił YouTube’a i zamierza wejść na giełdę. "To wielkie wyzwanie, ale wierzę w sukces" – Jako nastolatek postanowiłem, że kiedy dostanę moją szansę, to wykorzystam ją maksymalnie. I tak zrobiłem. Sukces mój i Ekipy to mieszanka determinacji, ciężkiej pracy, ryzyka i przyjaźni – mówi w rozmowie z nami Karol “Friz” Wiśniewski, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów.

📢 Wielicki arcymistrz Jak-Krzysztof Duda i spółka z brązowym medalem internetowej Olimpiady Szachowej Reprezentacja Polski, z Janem-Krzysztofem Dudą (MKS KOS Wieliczka) w składzie, zdobyła brązowy medal w pierwszej edycji internetowej Olimpiady Szachowej.

