Tygodniowy przegląd prasy (Wieliczka, 19.09-25.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia. Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Ogromne partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

Wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych o 40 procent – taką propozycję nowej taryfy chce skierować do Urzędu Regulacji Energetyki koncern Enea, jeden z czterech głównych graczy na polskim rynku. Podobnie jak pozostałe, jest on kontrolowany przez rząd. Wprawdzie jego sprzedająca prąd spółka operuje głównie na zachodzie kraju, a obsługująca Małopolskę i Śląsk grupa Tauron jeszcze pracuje nad nowym wnioskiem taryfowym do URE i nie zdradza zamiarów, ale eksperci są zgodni, że szalejące w Europie ceny prądu, węgla i gazu oraz rekordowe opłaty za emisję CO2 skłonią wszystkie koncerny energetyczne, w tym Tauron, do pójścia w ślady Enei. A to oznacza, że nasze rachunki za prąd będą zdecydowanie wyższe.