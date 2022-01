Tygodniowy przegląd prasy 9.01.2022: Wieliczka, 2.01-8.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Przegląd tygodnia: Wieliczka, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dieta oparta na niskim indeksie glikemicznym (IG) zakłada spożywanie produktów węglowodanowych, które w powolny sposób podnoszą stężenie glukozy we krwi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby spożywać produkty z niskim indeksem glikemicznym, a ograniczyć lub wyeliminować te z wysokim. Taki sposób żywienia polecany jest szczególnie chorym na cukrzycę lub insulinooporność. Sprawdź, jakie korzyści wynikają ze stosowania diety z niskim IG.

Szokujące, nieznane od zarania III RP, podwyżki cen gazu i węgla, a także drewna, pelletu i innych popularnych paliw używanych w Polsce do ogrzewania domów, wywołały u większości Małopolan obawy, czy pod koniec obecnej zimy będą w stanie opłacić wszystkie rachunki. W pierwszym kwartale 2021 roku koszt ogrzewania przeciętnego 120-metrowego mieszkania w Małopolsce wynosił od 600 zł (pompa ciepła), przez 1,2 tys. zł (ekogroszek) po 1,6 tys. zł (gaz ziemny). Teraz tylko właściciele domów z pompami ciepła, zwłaszcza sprzężonymi z instalacją fotowoltaiczną, są chronieni przed lawinowym wzrostem kosztów. Reszta zapłaci za ogrzewanie nawet dwa razy więcej niż przed rokiem. Skłania to wielu mieszkańców naszego regionu do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, niewrażliwych na szalone zmiany cen paliw kopalnych, zwłaszcza gazu i węgla. Paradoksalnie w najlepszej sytuacji są klienci krakowskiego MPEC: tutaj wzrost stawek od 1 stycznia jest, na tle opisanych wyżej zjawisk i rekordowej w tym wieku inflacji, wręcz symboliczny. Równie korzystnie wypada MPEC w Tarnowie.