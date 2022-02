Tygodniowy przegląd prasy 20.02.2022: Wieliczka, 13.02-19.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Czy Twoje oszczędności pochłonie inflacja? Znajdź odpowiedzi na wszystkie potencjalne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. Zobaczcie, komu gwiazdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na wiosnę dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie!

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymują ostrzeżenia dla całego kraju, w tym dla Małopolski, przed silnym wiatrem. Alerty, od 1 do 3 stopnia, obowiązywać będą również 18 lutego (do 19 lutego do rana). Noc z czwartku na piątek też będzie bardzo wietrzna. Najmocniej będzie wiało w powiatach z południa Małopolski. Trzeba uważać!