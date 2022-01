Trasy spacerowe do 18 km od Wieliczki. Urokliwe ścieżki na weekend 29 - 30 stycznia?

Trasy spacerowe z Wieliczki

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 18 km od Wieliczki, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Wieliczce ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Wieliczce ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 17 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 217 m

Suma podejść: 448 m

Suma zejść: 463 m

Spacerowiczom z Wieliczki trasę poleca XRUN

Trasa jest bardzo urozmaicona. Mimo 17 km długości zawiera w sobie całą kwintesencję biegów górskich. Nawierzchnia również jest zróżnicowana - od utwardzonych dróg leśnych po wąskie ścieżki z luźnymi kamieniami.