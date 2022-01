Trasy rowerowe do 18 km od Wieliczki. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Trasy rowerowe w okolicy Wieliczki

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Wieliczki, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowy Szlak Greenways

Stopień trudności: 1

Dystans: 79,18 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 392 m

Suma podjazdów: 400 m

Suma zjazdów: 43 m

Trasę dla rowerzystów z Wieliczki poleca Szlaki_Malopolski

Bursztynowy Szlak Greenways to międzynarodowa trasa prowadząca od Budapesztu do Morza Bałtyckiego. Od głównej osi szlaku odchodzą także pętle lokalne eksponujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionów, przez które przebiega szlak. Trasa przeznaczona jest dla turystów poruszających się na rowerach.