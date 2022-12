Trasy rowerowe do 18 km od Wieliczki. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Wieliczki

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Wieliczki, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem starej Nowej Huty

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 235 m

Suma zjazdów: 241 m

Malypalecbuddy poleca trasę mieszkańcom Wieliczki

Jednodniowa wycieczka odkrywająca mniej znane oblicze Nowej Huty. To nie tylko bloki i kombinat, ale wieleset lat historii i tradycji. Zwiedzamy zabytkowe dworki, kościoły, klasztor. Dla urozmaicenia trasa wiedzie też przez zielone zakątki: stawy w Przylasku Rusieckim, nad Zalewem Nowohuckim, malowniczą doliną Dłubni i przez Lasek Mogilski.

Trasa do przejechania jak najbardziej w 1 dzień. Duża liczba obiektów, które warto zobaczyć, zachęca do pokonania trasy kilkukrotnie ;-)