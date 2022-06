Trasy nordic walking do 18 km od Wieliczki. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 25 - 26 czerwca

Szlaki nordic walking z Wieliczki

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 18 km od Wieliczki. Zobacz, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie.

Zanim wyjdziesz, sprawdź pogodę dla Wieliczki.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Niepołomice i Puszcza

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,07 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 300 m

Suma zejść: 273 m

Trasę do marszu z Wieliczki poleca AirWrona

Piesza wycieczka do ciekawego rejonu w okolicach Krakowa.

Start w Niepołomicach, gdzie znajdujemy kilka zabytków i pomników, między innymi Zamek Królewski, Ratusz, kościół. Dalej idziemy wzdłuż Drogi Królewskiej, która po chwili wchodzi w teren Puszczy Niepołomickiej. Po kilku kilometrach docieramy do skrzyżowania szlaku zielonego i czarnego, gdzie znajdujemy Dąb, kapliczkę i cmentarz. Dalej wchodzimy na czarny szlak, który doprowadza nas do PKP Szarów. Po drodze mijamy lasy i łąki.

Wycieczka na rozpoznanie, następny cel to rezerwat Żubrów.

Nawiguj