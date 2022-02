Ścieżki spacerowe do 18 km od Wieliczki. Pomysły spędzenie czasu w weekend 26 - 27 lutego?

Wycieczki ze spacerem w okolicy Wieliczki

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 18 km od Wieliczki, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 26 lutego w Wieliczce ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 27 lutego w Wieliczce ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🌳 Trasa spacerowa: Niepołomice

Stopień trudności: 1

Dystans: 2,28 km

Czas trwania spaceru: 46 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podejść: 37 m

Suma zejść: 37 m

Trasę spacerową mieszkańcom Wieliczki poleca Max_c74

Wycieczka piesza do zamku Niepołomice

Zamek Królewski znajduje się w samym centrum Niepołomic obok Rynku, przy zabytkowych plantach. Pięknie odrestaurowany jest prawdziwą ozdobą niewielkiego, średniowiecznego, uroczego miasteczka. Przez wieki niepołomicki zamek stanowił wypoczynkową rezydencję królewską zwaną "drugim Wawelem". Tutaj, w zasięgu działania magicznej siły czakramu, pracowali i bawili się królowie i książęta z dynastii Piastów, Jagiellonów i elekcyjni władcy Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

