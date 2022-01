Ścieżki rowerowe do 18 km od Wieliczki. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Wieliczki

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Wieliczki, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Krakowski Szlak Generała Bema

Stopień trudności: 1

Dystans: 12,57 km

Czas trwania wyprawy: 47 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 136 m

Suma zjazdów: 66 m

Trasę dla rowerzystów z Wieliczki poleca Szlaki_Malopolski

Generał Józef Bem urodzony w Tarnowie, część dzieciństwa spędził na terenie podkrakowskim. Fakt ten wykorzystano tworząc Krakowski Szlak Generała Bema.