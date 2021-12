Ścieżki rowerowe do 18 km od Wieliczki. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Rowerem z Wieliczki

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Wieliczki, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 grudnia w Wieliczce ma być 2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Wieliczce ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 56,41 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 165 m

Suma zjazdów: 1 167 m

Trasę dla rowerzystów z Wieliczki poleca Lajkoniczek1

Wykorzystując względnie dobrą pogodę wybrałem się na kolejną w tym roku wycieczkę. Pogoda, jak stwierdziłem była względna. Niby słońce świeciło jednak temperatura przekraczała tylko parę kresek powyżej zera a wiatr, który miał być słaby, w rzeczywistości wcale taki słaby nie był a najbardziej to się dało odczuć w drodze z Piekar do Krakowa, kiedy to zimny i przenikliwy wiatr wyraźnie spowalniał tempo jazdy. Jako teren wycieczki obrałem zachodnie okolice Krakowa. Tradycyjnie trasę wycieczki powiodłem szlakiem zabytkowych dworków i kościołów, znalazło się też na niej parę atrakcji przyrodniczych a konkretnie Dolina Bolechowicka i Rezerwat Przyrody Skała Kmity. Podczas wycieczki musiałem trochę skorygować jej plan. Pierwotnie zamierzałem zagłębić się w Dolinę Bolechowicką jednakże z powodu błotnistej mazi, po której ślizgałem się jak po lodzie, ograniczyłem się tylko do okolic Bramy Bolechowickiej. Z obawy przed błotem zrezygnowałem także z przejechania przez Las Zabierzowski albowiem większość trasy, którą tam planowałem pokonać, przebiegała drogami gruntowymi. W związku z powyższym, trasa mojej wycieczki przebiegała głównie wzdłuż dróg asfaltowych. Na szczęście większość dróg była drogami bocznymi z minimalnym ruchem samochodów lub przebiegała ścieżkami rowerowymi. Jak już wspomniałem, na trasie wycieczki znajdowało się wiele dworków. Z obejrzeniem części nie było problemu bo dostęp do nich był swobodny (Tomaszowice, Kryspinów, Pałac Lasockich, Willa Kirchmayerów), w większości nożna je było jednak oglądać z odległości i tylko zza ogrodzenia. Szczególnie utrudniony jest widok na dwór w Karniowicach, który widoczny jest w zasadzie tylko w porze roku, kiedy rośliny pozbawione są liści. Przykra niespodzianka spotkała mnie natomiast w przypadku pałacyku w Piekarach. W poprzednich latach w zasadzie swobodnie można go było obejrzeć z zewnątrz. W tym roku wejście na teren parku otaczającego pałac było zastawione. Prawdopodobnie prowadzony jest w nim remont ale czas już najwyższy, gdyż ten jeden z najładniejszych w okolicy pałacyków od lat popadał w ruinę. Końcowa część mojej wycieczki przebiegała przez samo centrum Krakowa. Ponieważ interesują mnie dworki, pałace i zabytkowe wille, pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na kilka budynków, zwłaszcza znajdujących się wzdłuż ulicy Krupniczej. Wielokrotnie mijamy je nawet nie zdając sobie sprawy z tego jaką miały przeszłość czy też z jakimi znanymi ludźmi były związane. Tym bardziej, że ich wygląd czasami naprawdę jest bardzo niepozorny.

