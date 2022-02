Rowerem do 18 km od Wieliczki. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Rowerem z Wieliczki

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Wieliczki, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Wieliczce ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 27 lutego w Wieliczce ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Dzika i wcale nie taka nowa Nowa Huta

Stopień trudności: 1

Dystans: 67,42 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 1 138 m

Suma zjazdów: 1 153 m

Trasę rowerową mieszkańcom Wieliczki poleca Lukpecyn

Pretekstem do tej wycieczki było otwarcie nowego mostu na Wiśle będącego kolejnym etapem w budowie wschodniej obwodnicy Krakowa. Co reszty trasu wzorowałem się trochę na trasie "Szlakiem starej Nowej Huty". Po drodze można zobaczyć kilka dworków szlacheckich i zabytkowych kościołów oraz mnóstwo dzikiej przyrody.

