Rowerem do 16 km od Wieliczki. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rozważasz trasę rowerową z Wieliczki? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 18 - 19 września mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 16 km od Wieliczki. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Wieliczki proponujemy na weekend 18 - 19 września.

Ścieżki rowerowe w okolicy Wieliczki We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 16 km od Wieliczki, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dystans: 226,79 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 427 m

Suma podjazdów: 3 163 m

Suma zjazdów: 3 150 m Trasę rowerową mieszkańcom Wieliczki poleca Andrzej.aa Prognoza na dziś była optymistyczna mimo paru chmur i deszczu konwekcyjnego. Było gorąco, dużo bardziej niż podczas wycieczki do Tarnowa. Zaliczyłem wiele podjazdów, z których dwa najbardziej zatarły mi się w pamięci. Pierwszy już w Wieliczce, a drugi za Limanową. Po obydwu umierałem ;p Podjazd pod wzniesienie Jabłoniec mimo że nie był przyjemny, to widok z niego był przepiękny :)

Ruszyłem wcześnie rano - wcześniej niż tydzień temu - do Wieliczki, a stamtąd do Dobczyc. Dowiedziałem się, że jest tam zamek, który niestety gdzieś zaginął, bo o ile przed miastem oznaczenia były, to w mieście gdzieś zniknęły... Dalej mijałem Małopolski Szlak Owocowy. Mmm, ile pysznych owoców. Ale jeszcze niedojrzałe, szkoda ^^

Przez Piekiełko dojechałem do Limanowej, która przez jakieś święto policji została zakorkowana przez głupich kierowców na kilka kilometrów. Skoro jest znak nakazu jazdy w prawo przed znakiem (C1), to nie jest jednoznaczne z nakazem jazdy z prawej strony znaku (C9). No, debile krzyczeli z aut (nie na mnie na szczęście), a ja pojechałem spokojnie do przodu, mijając wszystkich dziwaków, którzy woleli stać w korku ;]

Za Limanową, chcąc ominąć drogę krajową (na której i tak były pusty przez korki w Limanowej), zjechałem w prawo, pod dużą górkę, gdzie znajduje się cmentarz z I wojny światowej i z której rozpościera się przepiękny widok na Limanową i jej okolice. W ogóle wjeżdżając na większość wzniesień, widziałem przepiękne widoki. Ach, góry ^^

Nim dojechałem do Starego Sącza, minąłem ze 3 ronda na krótkim odcinku. Piękne skrzyżowania. Niezakorkowane są bardzo użyteczne ;D A w Starym Sączu dowiedziałem się, że jest tam średniowieczny Rynek. Może gdyby nie ten cały upał (dochodziło południe), to pozwiedzałbym, a tak nie zabawiłem tam długo.

Nowy Sącz mnie nie urzekł. Ma ładny deptak, ciekawy Rynek z szybko poruszającymi się autami, ale nic więcej. Znalazłem pewną pizzerię, gdzie zjadłem za dużą pizzę i żałowałem tego do przez resztę popołudnia. Podładowałem też baterię w telefonie, bo zostało jej poła mocy, a do przebycia miałem dłuższą drogę niż ta pokonana.

Za Nowym Sączem minąłem jeszcze dwa jeziora (pierwsze koło Dobczyc) i popędziłem do Brzeska. Trochę za dużo jeżdżę drogami głównymi, ale na takie długie trasy nie mam wyjścia, bo to najszybszy sposób, by pokonać taki dystans. Szkoda tylko, że tylu spalin się nawdycham...

Zaczęła mi się kończyć woda (4,5 litra płynów już wypiłem tego dnia), w Brzesku nie znalazłem żadnego sklepu i dopiero w Bochni, gdy zza rogu wyszło dziewczę z lodem, już wiedziałem, że mam szczęście :)

Z miasta wydostałem się znanymi drogami, którymi jechałem do Tarnowa. W Krakowie trochę się pogubiłem, ale dojechałem cało do domu po 15 godzinach wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Kraków - Bolechowice - Kraków Stopień trudności: 2

Dystans: 56,41 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 165 m

Suma zjazdów: 1 167 m Rowerzystom z Wieliczki trasę poleca Lajkoniczek1 Wykorzystując względnie dobrą pogodę wybrałem się na kolejną w tym roku wycieczkę. Pogoda, jak stwierdziłem była względna. Niby słońce świeciło jednak temperatura przekraczała tylko parę kresek powyżej zera a wiatr, który miał być słaby, w rzeczywistości wcale taki słaby nie był a najbardziej to się dało odczuć w drodze z Piekar do Krakowa, kiedy to zimny i przenikliwy wiatr wyraźnie spowalniał tempo jazdy. Jako teren wycieczki obrałem zachodnie okolice Krakowa. Tradycyjnie trasę wycieczki powiodłem szlakiem zabytkowych dworków i kościołów, znalazło się też na niej parę atrakcji przyrodniczych a konkretnie Dolina Bolechowicka i Rezerwat Przyrody Skała Kmity. Podczas wycieczki musiałem trochę skorygować jej plan. Pierwotnie zamierzałem zagłębić się w Dolinę Bolechowicką jednakże z powodu błotnistej mazi, po której ślizgałem się jak po lodzie, ograniczyłem się tylko do okolic Bramy Bolechowickiej. Z obawy przed błotem zrezygnowałem także z przejechania przez Las Zabierzowski albowiem większość trasy, którą tam planowałem pokonać, przebiegała drogami gruntowymi. W związku z powyższym, trasa mojej wycieczki przebiegała głównie wzdłuż dróg asfaltowych. Na szczęście większość dróg była drogami bocznymi z minimalnym ruchem samochodów lub przebiegała ścieżkami rowerowymi. Jak już wspomniałem, na trasie wycieczki znajdowało się wiele dworków. Z obejrzeniem części nie było problemu bo dostęp do nich był swobodny (Tomaszowice, Kryspinów, Pałac Lasockich, Willa Kirchmayerów), w większości nożna je było jednak oglądać z odległości i tylko zza ogrodzenia. Szczególnie utrudniony jest widok na dwór w Karniowicach, który widoczny jest w zasadzie tylko w porze roku, kiedy rośliny pozbawione są liści. Przykra niespodzianka spotkała mnie natomiast w przypadku pałacyku w Piekarach. W poprzednich latach w zasadzie swobodnie można go było obejrzeć z zewnątrz. W tym roku wejście na teren parku otaczającego pałac było zastawione. Prawdopodobnie prowadzony jest w nim remont ale czas już najwyższy, gdyż ten jeden z najładniejszych w okolicy pałacyków od lat popadał w ruinę. Końcowa część mojej wycieczki przebiegała przez samo centrum Krakowa. Ponieważ interesują mnie dworki, pałace i zabytkowe wille, pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na kilka budynków, zwłaszcza znajdujących się wzdłuż ulicy Krupniczej. Wielokrotnie mijamy je nawet nie zdając sobie sprawy z tego jaką miały przeszłość czy też z jakimi znanymi ludźmi były związane. Tym bardziej, że ich wygląd czasami naprawdę jest bardzo niepozorny.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa (Rabka-Zdrój) Stopień trudności: 3

Dystans: 154,74 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 459 m

Suma podjazdów: 2 987 m

Suma zjazdów: 3 006 m Trasę dla rowerzystów z Wieliczki poleca Andrzej.aa Mała próbka przed wrześniowym planem wypadu na Słowację. Już znam plusy i minusy tego odcinka.

Prognoza pogody przewidywała opad konwekcyjny. Mimo to ruszyłem. Krótki deszcz popadał od Kasinki Małej do Węglówki, ale przeżyłem :D

Do Myślenic dojechałem pustymi drogami, nierzadko omijając setki dziur w asfalcie. Widziałem wiele wzniesień, które najpierw straszyły (jak widok ze Świątek Górnych na doliny między Myślenicami), a później okazywały się lekkimi pagórkami. Z Myślenic ruszyłem drogą, ach jaką drogą, bo pustą! Tuż obok ekspresówki pięknie wyremontowana (a może raczej niezniszczona?) droga, która doprowadziła mnie do krajowej siódemki w Lubieniu. Od razu zaczęła się zabawa. Korki na kilkadziesiąt kilometrów, a ja przedzierający się przez nie. O ile większość kierowców toleruje rowerzystów, o tyle znalazło się kilku kretynów, których wyprzedzałem po kilka razy (korek czasem ruszył, by powlec się z prędkością 25-30 km/h) po ich lewej stronie. Parę lusterek mogłem zachować, ale nie jestem taki ^^

Kiedyś Rabka, teraz Rabka-Zdrój. Ładny park w centrum miasta, w którym można spotkać setki ludzi. Rowerem ciężko się było poruszać, więc długo tam nie zabawiłem. Ruszyłem do domu krajową 28, a później przez Dobczyce. Źle rozplanowałem zapasy energii, bo za Dobczycami opadałem z sił. Jeszcze tyle tych podjazdów tam było... To jednak nic. Najbardziej zapamiętałem dwa. Jeden w korku przed Rabką, a drugi w Węglówce. W sumie to widać na profilu - różnica wysokości pierwszego wzniesienia 350 m, a drugiego 200 m. To jednak nie to, co było na Przełęczy Karkonoskiej :) Dobrze, że mimo święta nie wszystkie sklepy były pozamykane, to mogłem coś pożywnego zjeść. Teraz myślę, że skrócę sobie drogę podczas wyprawy wokół Tatr, bo góry mnie jeszcze męczą...

🚲 Trasa rowerowa: Kraków - Olkusz - Kraków Stopień trudności: 2

Dystans: 95,47 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 279 m

Suma podjazdów: 1 814 m

Suma zjazdów: 1 860 m Rowerzystom z Wieliczki trasę poleca Lajkoniczek1

Wykorzystując przerwę w burzach oraz cofnięcie się fali upałów wybrałem się do Olkusza. Pierwsza część wycieczki przebiegała Doliną Prądnika aż do Sułoszowej, gdzie znajdują się źródła potoku Prądnik. W dolinie towarzyszyły mi doskonale znane widoki na górujące nad doliną skałki czy tak znane zabytki jak ruiny zamku w Ojcowie czy zamek w Pieskowej Skale. Następnym przystankiem po Sułoszowie był Rabsztyn z chatą w której mieszkał zasłużony dla polskiego szybownictwa Antoni Kocjan oraz ruiny zamku w Rabsztynie. Ruiny te, po częściowej, trwającej wiele lat rekonstrukcji, zostały niedawno udostępnione do zwiedzania. Z Rabsztyna już był tylko rzut beretem do Olkusza, który był takim punktem zwrotnym w mojej wycieczce i od niego zaczynał się powrót. Zanim jednak ruszyłem w drogę powrotną pokręciłem się trochę po Rynku i jego najbliższym otoczeniu, skorzystałem także z otwarcia po lockdownie restauracji i zjadłem obiad w najstarszej na Rynku kamienicy czyli Batorówce. W drodze powrotnej, po minięciu kościołów w Gorenicach i Paczółtowicach dojechałem do Doliny Racławki. Dolina nosiła ślady ostatnich burz i gwałtownych opadów. Widać było ślady wystąpienia potoku Racławka z brzegów, sporo drzew było powalonych a część z nich leżąc w poprzek potoku tworzyła tamy, zbierając przy okazji masę śmieci i dając niezbyt pochlebne świadectwo mieszkańcom dwóch wyżej położonych wsi czyli Racławicom i Czubrowicom. Po opuszczeniu Doliny Racławki wjechałem do Dubia, gdzie znajduje się najstarsza w Polsce a nawet w Europie Środkowej pstrągarnia. Pstrągarnia ta, po wielu latach zamknięcia została ponownie uruchomiona, można tam zjeść a także kupić świeżą rybę. Po opuszczeniu Dubia zostały mi jeszcze do zobaczenia dwa dwory znajdujące się w Radwanowicach i Więckowicach, w których funkcjonują domy pomocy. W Radwanowicach udało mi się zobaczyć dwór tylko zza ogrodzenia, w Więckowicach nawet ta sztuka mi się nie udała. Nie wiem czy dyrekcja wstydzi się tego do czego doprowadziła dwór, w każdym razie bez zgody dyrekcji do dworku nawet podejść nie można. Dwór w Więckowicach był ostatnim punktem mojej wycieczki i po opuszczeniu tej miejscowości już bez zatrzymywania dotarłem do Krakowa.

🚲 Trasa rowerowa: Pola lawendy Stopień trudności: 1

Dystans: 46,92 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 478 m

Suma zjazdów: 445 m Trasy.gps poleca trasę rowerzystom z Wieliczki Przepiękne pola lawendy znajdujące się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od stolicy Małopolski - Kraków i Ostrów dzieli niecałe 50 km. Można się tam wybrać na rowerową wycieczkę, lawenda przepięknie kwitnie i niesamowicie pachnie, tworzy wspaniałe kobierce. Właściciele lawendowego pola udostępniają je zwiedzającym za symboliczną opłatę, nie można przepuścić takiej okazji!

