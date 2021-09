Rowerem do 16 km od Wieliczki. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Wieliczki? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 16 km od Wieliczki. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Wieliczki warto wybrać w weekend 25 - 26 września.

Ścieżki rowerowe w okolicy Wieliczki We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 16 km od Wieliczki, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 września w Wieliczce ma być 15°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 września w Wieliczce ma być 21°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Krakowski Szlak Generała Bema Stopień trudności: 1

Dystans: 12,57 km

Czas trwania wyprawy: 47 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 136 m

Suma zjazdów: 66 m Szlaki_Malopolski poleca trasę mieszkańcom Wieliczki Generał Józef Bem urodzony w Tarnowie, część dzieciństwa spędził na terenie podkrakowskim. Fakt ten wykorzystano tworząc Krakowski Szlak Generała Bema.

Nie jest to typowy szlak związany z biografią danej osoby. Twórcy zaplanowali trasę krajoznawczą pokazując nam zabytki, które pojawiały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a więc nie tylko te, które można wiązać z czasami Generała Bema. Zwiedzanie szlaku można rozpocząć przy pętli tramwajowej w Borku Fałęckim lub 7 km dalej, na stacji PKP Kraków-Sidzina. Powrót do Krakowa przewidziano pociągiem ze stacji Radziszów (linia Kraków Płaszów – Zakopane). Osoby chcące wrócić do Krakowa na rowerach – będą miały do pokonania dodatkowe 20 km. Od pętli tramwajowej w Borku Fałęckim szlak biegnie chodnikiem do ulicy Goryczkowej, następnie skręca w lewo w ulicę Żywiecką. Przed skrzyżowaniem z ulicą Zawiłą mija się pomnik upamiętniający miejsce dawnego hitlerowskiego obozu karnego – Stalag 369. Na pobliskiej Górze Borkowskiej zwiedzić można kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej – wzniesiony w 1936 r. oraz dwór z poł. XIX w. (obecnie: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PAN) – usytuowany w zabytkowym klasycystycznym parku z kaplicą.

Dalsza trasa wiedzie przez Kobierzyn, gdzie znajduje się Szpital Neuropsychiatryczny im. J. Babińskiego, który powstał w latach 1912 – 1917. Na obszarze ok. 20 ha znajdują się zabudowania i park z kaplicą, wpisane do rejestru zabytków. Podczas II wojny światowej po wymordowaniu pacjentów, zakwaterowano tu formacje Hitlerjugend, potem kompleks zamieniono na szpital wojskowy.

Pokonując ulice: Zawiłą, Babińskiego, Spacerową i Działowskiego, dojeżdża się do stacji PKP Kraków-Sidzina – dawnej wsi, w XI w. należącej do opactwa tynieckiego. Ulicami: Prażmowskiego, Nałkowskiej i Żyzną szlak wiedzie na południe. W pobliżu miejscowej szkoły znajduje się klasycystyczny dworek ze spichlerzem i parkiem w stylu włoskim z licznymi pomnikami przyrody (obecnie: stanowi własność prywatną z artystyczną pracownią odlewniczą – Pegaz). Na grzbiecie libertowskim trasa skręca w lewo. Przejeżdżając przez Libertów podziwiać można nowoczesny kościół pw. św. Brata Alberta i położony niedaleko niego dwór z początku XIX w., otoczony parkiem krajobrazowym ze starodrzewem. Dalej szlak skręca w prawo i przez pola prowadzi do drogi Kraków – Zakopane. Po jej przecięciu trasa wiedzie w kierunku wsi Gaj, w XI w. należącej do benedyktynów z Tyńca. Na miejscu drewnianego kościoła z XIII w. wzniesiono w 1626 r. kolejny z cudownym obrazem Matki Boskiej Gajowskiej, przebudowany w XVII w. w stylu barokowym. W tej miejscowości zachował się jeden budynek z dawnych zabudowań dworskich rodziny Bemów. Przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II znajduje się granitowa tablica w formie otwartej księgi upamiętniająca pobyt gen. Bema w Gaju w latach 1801-1809.

Po przebyciu kilkuset metrów dociera się do centrum Mogilan. W tej wsi warto zwiedzić kościół i dwór klasycystyczny z XVIII w. z parkiem w stylu francuskim, gdzie wybudowano kopiec parkowo-widokowy (wysokość ok. 3 m). Z Mogilan szlak prowadzi do stacji PKP Radziszów. Wycieczka ta to podróż krajoznawcza z historią w tle. W trakcie jej trwania podziwiamy piękno podkrakowskich terenów i zabytki o długiej historii. Szlak daje możliwość aktywnego spędzenia czasu z rodziną, łączącego młodsze i starsze pokolenie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Trójstyk granic Czech, Polski i Słowacji Stopień trudności: 3

Dystans: 283,37 km

Czas trwania wyprawy: 22 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 733 m

Suma podjazdów: 4 466 m

Suma zjazdów: 4 481 m Andrzej.aa poleca trasę rowerzystom z Wieliczki

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowy Szlak Greenways Stopień trudności: 1

Dystans: 79,18 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 392 m

Suma podjazdów: 400 m

Suma zjazdów: 43 m Trasę rowerową mieszkańcom Wieliczki poleca Szlaki_Malopolski Bursztynowy Szlak Greenways to międzynarodowa trasa prowadząca od Budapesztu do Morza Bałtyckiego. Od głównej osi szlaku odchodzą także pętle lokalne eksponujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionów, przez które przebiega szlak. Trasa przeznaczona jest dla turystów poruszających się na rowerach. Osoby zainteresowane zwiedzaniem atrakcji na szlaku mogą skorzystać z materiałów przygotowanych na stronie szlaku: map i przewodnika. Dla wytrwałych przygotowano także „Paszport Zielonych Szlaków – Greenways”, w którym można kolekcjonować pieczątki potwierdzające pobyt w poszczególnych miejscach.

"Program „Bursztynowy Szlak Greenways” ma na celu inicjowanie, wpieranie i wzmacnianie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów położonych wzdłuż korytarza biegnącego od Budapesztu przez Kraków po Morze Bałtyckie. […] W oparciu o atrakcyjną trasę turystyczną, która pod wspólnym znakiem promocyjnym łączy ciekawe miejsca ludzi i ich inicjatywy, chcemy wspierać praktyczne działania związane z turystyką dziedzictwa, ekoturystyką i turystyką industrialną, produktem lokalnym. […] Nasz szlak tworzą ludzie i z myślą o nich go wytyczamy. Naszym celem nie jest odtworzenie historycznego przebiegu trasy, to zadanie zostawiamy historykom i archeologom."

🚲 Trasa rowerowa: Kraków - Olkusz - Kraków Stopień trudności: 2

Dystans: 95,47 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 279 m

Suma podjazdów: 1 814 m

Suma zjazdów: 1 860 m Lajkoniczek1 poleca trasę rowerzystom z Wieliczki

Wykorzystując przerwę w burzach oraz cofnięcie się fali upałów wybrałem się do Olkusza. Pierwsza część wycieczki przebiegała Doliną Prądnika aż do Sułoszowej, gdzie znajdują się źródła potoku Prądnik. W dolinie towarzyszyły mi doskonale znane widoki na górujące nad doliną skałki czy tak znane zabytki jak ruiny zamku w Ojcowie czy zamek w Pieskowej Skale. Następnym przystankiem po Sułoszowie był Rabsztyn z chatą w której mieszkał zasłużony dla polskiego szybownictwa Antoni Kocjan oraz ruiny zamku w Rabsztynie. Ruiny te, po częściowej, trwającej wiele lat rekonstrukcji, zostały niedawno udostępnione do zwiedzania. Z Rabsztyna już był tylko rzut beretem do Olkusza, który był takim punktem zwrotnym w mojej wycieczce i od niego zaczynał się powrót. Zanim jednak ruszyłem w drogę powrotną pokręciłem się trochę po Rynku i jego najbliższym otoczeniu, skorzystałem także z otwarcia po lockdownie restauracji i zjadłem obiad w najstarszej na Rynku kamienicy czyli Batorówce. W drodze powrotnej, po minięciu kościołów w Gorenicach i Paczółtowicach dojechałem do Doliny Racławki. Dolina nosiła ślady ostatnich burz i gwałtownych opadów. Widać było ślady wystąpienia potoku Racławka z brzegów, sporo drzew było powalonych a część z nich leżąc w poprzek potoku tworzyła tamy, zbierając przy okazji masę śmieci i dając niezbyt pochlebne świadectwo mieszkańcom dwóch wyżej położonych wsi czyli Racławicom i Czubrowicom. Po opuszczeniu Doliny Racławki wjechałem do Dubia, gdzie znajduje się najstarsza w Polsce a nawet w Europie Środkowej pstrągarnia. Pstrągarnia ta, po wielu latach zamknięcia została ponownie uruchomiona, można tam zjeść a także kupić świeżą rybę. Po opuszczeniu Dubia zostały mi jeszcze do zobaczenia dwa dwory znajdujące się w Radwanowicach i Więckowicach, w których funkcjonują domy pomocy. W Radwanowicach udało mi się zobaczyć dwór tylko zza ogrodzenia, w Więckowicach nawet ta sztuka mi się nie udała. Nie wiem czy dyrekcja wstydzi się tego do czego doprowadziła dwór, w każdym razie bez zgody dyrekcji do dworku nawet podejść nie można. Dwór w Więckowicach był ostatnim punktem mojej wycieczki i po opuszczeniu tej miejscowości już bez zatrzymywania dotarłem do Krakowa.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa (Wadowice) Stopień trudności: 2

Dystans: 108,88 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 228 m

Suma podjazdów: 3 059 m

Suma zjazdów: 3 057 m Andrzej.aa poleca trasę mieszkańcom Wieliczki Wczorajsza myśl o Wadowicach została wykonana ;D Dziś udało mi się wcześniej skończyć. Ruszyłem przez Tyniec i Skawinę, dalej drogą, którą wracałem z Kalwarii Zebrzydowskiej. Wjechałem pod jakieś wzniesienie z pięknymi widokami na doliny i góry. Do Wadowic dojechałem prawie bez przeszkód (raz tylko pomyliłem się i nadrobiłem 2 km). Niestety Rynek jest w remoncie, więc nie wygląda przyjemnie. Miałem nadzieję, że zobaczę cukiernię ze sławnymi kremówkami, jednak nie udało się. Teraz dopiero widzę na mapie POI o nazwie Papieskie Kremówki. Coś mi się zdaje, że jeszcze tam wrócę :)

Powrót jak zwykle drogami innymi niż przyjazd - trafiły się mniej ruchliwe. Narzekać mogę na debili na rowerach. Dwa razy miałem taką samą sytuację. Dwoje na rowerach bez oświetlenia, bez najmniejszego odblasku (nawet te z pedałów pozjadali), jedno obok drugiego. Wyprzedzam ich, a zza zakrętu niespodziewanie nadjeżdża rozpędzone auto, które na szczęście nie było tak szybkie i udało mi się wyprzedzić na trzeciego kretynów. Godzinę później miałem taką samą sytuację.

Mijałem dwa razy Wisłę w Łączanach (dzisiaj w sumie 5 razy) i kościół na wzniesieniu w Bielanach. Kurczę, od jakiegoś czasu kręci mnie, by zobaczyć co to za świątynia. Może mi się niebawem uda, bo właśnie zauważyłem, że jest ona w Lesie Wolskim, w którym już bywałem...

W Krakowie cicho pod względem niedoszłych samobójców na ścieżkach rowerowych. Dojechałem cało do domu i chcę jeszcze. Wydawało mi się, że będzie chłodniej niż wczoraj, ale było wręcz przeciwnie. Miałem ze sobą kurtkę termoaktywną, którą wypróbowywałem już drugi raz i podczas podjazdów się gotowałem, a podczas zjazdów było zimno, gdy wiatr dostawał się pod ubranie do spoconej skóry. Mimo to dobre ubranie na nocne eskapady ;)

