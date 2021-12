Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Wieliczce. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Owoce egzotyczne łatwo kupić. Są smaczne, zdrowe i urozmaicają jadłospis. Ale kiedy już zjemy owoc, możemy wykorzystać jego nasiona lub pestki, a nawet resztki, do wyhodowania rośliny domowej. Możemy się cieszyć wieloma egzotycznymi roślinami, uzyskanymi w ten sposób, a w dodatku domowe egzotarium stworzymy właściwie za darmo. Zobacz, jakie rośliny można wyhodować z pestki i na co zwrócić uwagę, żeby wyrosły.

Tygodniowa prasówka 5.12.2021: 28.11-4.12.2021 Wieliczka: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wieliczce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sri Lanka to jeden z popularniejszych egzotycznych kierunków na zimowe wakacje i wypoczynek. Choć pandemia koronawirusa nadal trwa, kraj pozostaje otwarty na turystów i ma im wiele do zaoferowania. Polskie biura podróży chętnie organizują pobyty i objazdy na Sri Lance zimą 2021/2022. Ile kosztuje wycieczka na Sri Lankę, jaka jest tam pogoda zimą, co warto zobaczyć i czy obostrzenia COVID dają się mocno we znaki? Przeczytajcie nasz poradnik – Sr Lanka na zimę 2021/2022.