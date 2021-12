Przegląd tygodnia z 26.12.2021 w Wieliczce. Najważniejsze wydarzenia od 19.12 do 25.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Wieliczka, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Gwiazdy uwielbiają chwalić się na Instagramie swoimi kreacjami czy fryzurami. Przed Bożym Narodzeniem w mediach społecznościowych pojawiają się także choinki lubianych celebrytek. Sprawdziliśmy, jak wyglądają świąteczne drzewka znanych Polek.

Zobacz listę zaginionych kobiet, które są poszukiwane przez małopolską policję. Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia tych osób, proszony jest o kontakt z najbliższą komendą lub posterunkiem policji lub o wypełnienie formularza na stronie www.malopolska.policja.gov.pl. Pomóż w ich odnalezieniu!

Ostatnie dni to delikatne wyhamowanie dynamiki zachorowań - tak wynika ze statystyk Ministerstwa Zdrowia. Jednak mimo że czwarta fala pandemii zauważalnie słabnie, to niestety w niektórych regionach kraju sytuacja epidemiczna wciąż jest bardzo poważna. W Małopolsce średnia liczba potwierdzonych zakażeń z ostatnich 7 dni wynosiła około 49 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Najgorzej jest w Krakowie, gdzie wskaźnik zapadalności na koronawirusa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosi 72,2. Przeanalizowaliśmy sytuację, we wszystkich powiatach województwa.