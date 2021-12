Przegląd tygodnia z 19.12.2021 w Wieliczce. Najważniejsze wydarzenia od 12.12 do 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Wieliczka, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz nowych tras do nordic walking w okolicy Wieliczki? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać z Wieliczki na nordic walking. Na ten tydzień znaleźliśmy ścieżki w odległości do 18 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

W ostatnich dniach do listy leków, które wycofał Główny Inspektorat Farmaceutyczny dołączyły kolejne produkty. Warto sprawdzić! Jeżeli kupiłeś te lekarstwa i masz je w swojej apteczce, ta lepiej z nich nie korzystaj. One mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.