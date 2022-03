Przegląd tygodnia z 13.03.2022 w Wieliczce. Najważniejsze wydarzenia od 6.03 do 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Wieliczka, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To już szesnasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Gdzie obecnie toczą się najcięższe walki? Jeśli chodzi o kierunek poleski, to starcia trwają po zewnętrznej i wewnętrznej stronie pierścienia oblężenia Kijowa. Dostęp do miasta możliwy jest tylko od południa, drogą na Białą Cerkiew. Wojska rosyjskie nieznacznie poszerzyły stan posiadania w kierunku zachodnim, wypierając obrońców z kolejnych miejscowości wokół głównej trasy ze stolicy na zachód. Agresor usiłuje wyprzeć jednostki ukraińskie z miejscowości na północno-zachodnich obrzeżach Kijowa. Na północ od jego granic obrońcy powstrzymali próbę przeprawienia się Rosjan przez rzekę Irpień w miejscowości Moszczun.

7 lutego minął termin oddania do użytku tunelu drogowego budowanego pod górą Luboń Mały w ciągu nowej zakopianki między Naprawą a Skomielną Białą. Jak informowała wcześniej GDDKiA, opóźnienia na budowie mogą wynieść około trzy miesiące. Wynika z tego, że kierowcy podróżujący do i z Zakopanego muszą uzbroić się w cierpliwość. Wszystko bowiem wskazuje na to, że tunelem drogowym przejedziemy najwcześniej w wakacje 2022 roku. Sprawdziliśmy, jak postępują na budowie S7 na odcinku Lubień - Rabka. Zobaczcie ZDJĘCIA LOTNICZE.