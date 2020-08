Przegląd tygodnia w Wieliczce, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wieliczki, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tatry. Piękne dziewczyny nad Morskim Okiem! [ZDJĘCIA] [30.08.2020]”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Wieliczka od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tatry. Piękne dziewczyny nad Morskim Okiem! [ZDJĘCIA] [30.08.2020] Nie da się ukryć, że Zakopane w tym roku przeżywa prawdziwe oblężenie! Tłumy turystów szturmują najpopularniejsze tatrzańskie szczyty. Niemałym powodzeniem cieszy się także Morskie Oko. To ono stanowi przepiękną scenerią do robienia zdjęć! Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia pięknych dziewczyn z Instagrama wykonane w tym miejscu! 📢 Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Gaudencji są obchodzone 30.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Gaudencji, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Gaudencji można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Gaudencji będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Gaudencji na pewno będą miłym gestem, z którego Gaudencja się ucieszy. Z okazji imienin Gaudencji warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Gaudencji. Znasz Gaudencję? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Gaudencja? Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię?

📢 Imieniny Rebeki 30.08. Życzenia imieninowe dla Rebeki. Kiedy są imieniny Rebeki? Imieniny Rebeki obchodzone są 30.08 . Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia imieninowe dla Rebeki można wysłać przez sms lub przygotować kartę z wybranymi życzeniami. Które życzenia imieninowe dla Rebeki będą odpowiednie? Znana nam Rebeka z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Z okazji imienin Rebeki można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Rebeki. Czy znasz Rebekę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Rebeka? Które cechy charakteru może mieć Rebeka?

📢 Piękne dziewczyny na plażach w Krakowie i Małopolsce. Wyjątkowe zdjęcia z Instagrama [GALERIA] Niewiele może się równać z pięknem natury na plażach. Wiedzą coś o tym ci, którzy odwiedzają najbardziej urokliwe miejsca w Krakowie i Małopolsce - na Bagrach, w Brzegach, Kryspinowie, Kuter Porcie Nieznanowice, Jurkowie Chorwacja, nad Balatonem w Trzebini... Dla tych, którzy mają mniej czasu na wypoczynek lub chcą przywołać piękne wspomnienia z kończącego się lata przygotowaliśmy galerię najpiękniejszych zdjęć plażowiczek z Instagrama. Której przyznalibyście tytuł Miss Plaży w Małopolsce?

📢 Imieniny Sabiny 29.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Sabiny? Imieniny Sabiny są obchodzone 29.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Sabiny, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Sabiny można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Jakie życzenia na imieniny Sabiny wybrać? Sabina na pewno ucieszy się z życzeń imieninowych, które wyślemy. Z okazji imienin Sabiny można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Sabiny. Czy znasz Sabinę? Złóż jej radosne życzenia imieninowe. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Sabina? Które cechy charakteru może mieć Sabina?

📢 Kolejny potwór wyciągnięty z Wisły! Ta ryba przeraża Pan Kamil z kolegą złowili w Wiśle w Krakowie prawdziwego potwora. W okolicy Wawelu wyciągnęli z wody gigantycznego, mierzącego 215 cm, suma. "Nie ogarniałem tej ryby. Nie ogarniałem jej ciężaru, wielkości, śliskości. Nie umiałem jej zaprezentować do zdjęcia, bo wielki bebzon suma żył swoim życiem" - podkreśla na swoim blogu. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz tę niesamowitą rybę. 📢 Te zasady będą obowiązywać od 1 września podczas powrotu uczniów do szkół. Zobacz, jakie wytyczne opracował GIS [LISTA] Od 1 września uczniowie wracają do klas. Podczas zajęć nie będą nosić maseczek, jednak Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Edukacji Narodowej podały szczegółowe wytyczne, których będzie trzeba przestrzegać. O jakich dokładnie mowa? 📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało.

📢 Zakaz lotów od 2 września. Z tych państw nie polecimy do Polski przez epidemię koronawirusa [LISTA] Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września. 📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 20 lat temu padł pierwszy klaps na planie "M jak miłość". Zobacz memy Mija 20 lat od pierwszego klapsa na planie kultowego już dziś serialu "M jak miłość". Powstał na fali popularności innej polskiej telenoweli: "Klanu". Rodzina Mostowiaków bardzo szybko podbiła serca Polaków. Po wakacjach na fanów czeka kolejna dawka emocji. Na temat serialu oraz ich bohaterów powstało dużo śmiesznych memów. Zobacz je, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

📢 233 nowe przypadki zakażeń w Małopolsce. Kolejne osoby zmarły z powodu COVID-19 W ciągu ostatniej doby w Małopolsce zakażenie koronawirusem potwierdzono aż u 233 osób. Niestety zmarły kolejne trzy osoby leczone w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. 📢 Kilkanaście tysięcy złotych miesięczne w tym zawodzie to norma. "Im węższa specjalizacja tym wyższe zarobki" Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń dla pracowników z branży IT. Obecnie pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki, pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. - Mediana najniższych oferowanych zarobków w branży IT w 2020 roku wyniosła 12 tys. zł, co jest kwotą o 2 tys. zł wyższą niż w analogicznym okresie. Najwyższe oferty natomiast były w granicach nawet 17 tys. zł- tłumaczy w rozmowie z AIP Daniel Olejniczak, wiceprezes Bonair S.A.

📢 W małopolskich lasach znaleziono "Palce diabła". To okratek - grzyb rodem z Australii Nasz czytelnik pan Julian przysłał nam zdjęcie bardzo ciekawego grzyba - okratka australijskiego, znanego jako "Palce diabła". Jest to rzadko spotykany w Polsce grzyb należący do rodziny sromotnikowatych. - Zdjęcie zrobiliśmy w poniedziałek (24 sierpnia) w Hucisku w gminie Gdów w powiecie wielickim - pisze pan Julian. 📢 4-dniowy tydzień pracy to nowy sposób na kryzys? Oni już go wprowadzili Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii. 📢 Rośliny domowe dla miłośników kotów. Zobacz, jakie kwiaty są bezpieczne dla kota O tym, że kot i kwiaty to nie jest dobre połączenie, wie większość miłośników jednych i drugich. Polecamy rośliny, które łatwe w uprawie i bezpieczne dla kotów.

📢 Powrót do szkół od 1 września. Szef MEN: Młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – Wyraźnie widać, że powrót choćby młodych ludzi na egzaminy ósmoklasisty, maturzysty, powrót do przedszkoli, konsultacje w szkołach nie spowodował wzrostu zachorowań (…) To pokazuje, że młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – stwierdził minister edukacji Dariusz Piontkowski na antenie TVN24. Szef resortu podkreślił, że „otwarcie szkół jest związane także z otwarciem całego społeczeństwa”. 📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna.

📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: Zobacz 10 zasad dla uczniów, by uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców