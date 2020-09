Przegląd sierpnia 2020 w Wieliczce, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Plaża Bagry Wschód. Piękny widok na pełen żaglówek zalew, czysty piasek, szerokie zejście do wody - to teraz zdaniem wielu krakowian najpiękniejsza plaża w tym mieście. Jest zlokalizowana we wschodniej części Parku Bagry w Krakowie Podgórzu (teren pomiędzy ulicami Bagrową, Kozią oraz torami kolejowymi w rejonie kładki prowadzącej do osiedla Prokocim i klubem Horn). Na upalną końcówkę wakacji krakowianie i turyści zyskali wspaniałe miejsce na rekreację. W galerii obejrzyjcie, jak wygląda nowa plaża w Krakowie, która wcale nie jest przepełniona.

Wakacje to czas odpoczynku zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Jednak czasem wspólne wakacje z dziećmi przeradzają się w rodzicielski koszmar. W galerii znajdziesz najlepsze MEMY o wakacjach z dziećmi. Niektóre z nich idealnie oddają rzeczywistość.

Morskie Oko nieustająco est na szczycie wakacyjnej listy przebojów. To najbardziej oblegane miejsce i szlak w Tatrach, codziennie przychodzą tu tysiące turystów. Morskie Oko to tłok na parkingach, korki na drogach dojazdowych i tłumy na szlaku. Morskie Oko to fasiągi, czyli góralskie konne zaprzęgi, wywożące turystów w pobliże celu wędrówki, co dla niektórych stanowi zaprzeczenie idei górskich wycieczek. To jarmark na dole i oszałamiające widoki na górze. To baza do wyjścia na Rysy, ale również symbol niefrasobliwości niedzielnych turystów, którym zimą zdarzało się prosić o interwencję GOPR, bo na łatwym szlaku zaskoczył ich zmrok. To już jest całe społeczne zjawisko. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku.