Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Wieliczce. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

📢 Fame MMA 20 wyniki. Kto wygrał? Fame MMA 20 w Tauron Arenie Kraków na żywo WIDEO, ZDJĘCIA W sobotę, 10 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie rozpoczęło się długo wyczekiwane wydarzenie freakfightowe. Jubileuszowa gala Fame MMA 20 przyciągnęła masę fanów - największa hala w Polsce została bowiem w pełni wyprzedana. Podczas emocjonującego wieczoru odbyło się aż 14 walk, wśród których znalazły się m.in. pojedynki turniejowe. Sprawdź, kto okazał się zwycięzcą, a kto niestety poniósł porażkę! WYWIAD, ZDJĘCIA 📢 Vixomania w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To były naprawdę grube balety! Mamy zdjęcia z imprezy! Vixomania, czyli jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez odbyła się w piątek (2 lutego) klubie Energy2000 w Przytkowicach. Tego wieczora na prawdę grubą imprezę w przytkowickiej dyskotece rozkręcili Killer, Endriu, Cyprex i Prisoners. Jak zwykle nie zbrakło dobrej muzyki, efektów pirotechnicznych oraz niespodzianek dla klubowiczów. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Góralska noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kordian porwał klubowiczów do zabawy! Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami Góralska Noc w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (3 lutego) klubowicze bawili się nie tylko przy dyskotekowych rytmach, ale także dobrze znanej muzyce folkowej. Pomóc wczuć się w góralski klimat pomogły dodatkowe atrakcje. Tego dnia piękne hostessy ubrane były w góralskie stroje, serowano także napitki i jedzenie prosto spod Giewontu. Zobaczcie, co tam się działo.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Wieliczka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wieliczce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 FAME MMA 20: karta walk, wyniki. Kto walczy na żywo w Krakowie? Poznaj uczestników gali freakfightowej. Transmisja stream online PPV FAME MMA 20 już 10 lutego 2024 roku. Kto walczy na żywo? Jak wygląda karta walk? Sprawdź program i wyniki. Gala freak fightów, z udziałem internetowych celebrytów, gwiazd mediów społecznościowych, elektryzuje kibiców. Wydarzenie w Tauron Arenie Kraków można oglądać na żywo w internecie, jest transmisja stream online PPV. Zobacz, kogo wystąpi w FAME MMA 20. Start walk dzisiaj o godz. 19:30.

📢 Media Day Fame MMA 20 - ważenie i media trening w Tauron Arenie Kraków. To Face2Face przejdzie do historii! W piątek, 9 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie miało miejsce kolejne wydarzenie poprzedzające sobotnią galę Fame MMA 20. W ramach wieczoru dla mediów, czyli tzw. Media Day, odbyła się m.in. uroczysta ceremonia ważenia oraz konfrontacja pomiędzy uczestnikami eventu. Ale gorąco było nie tylko na scenie - zawrzało także na widowni! 📢 Atrakcje Wieliczki - nie tylko kopalnia soli. Co zobaczyć podczas weekendowej wycieczki? Wieliczka, choć znana głównie z malowniczej kopalni soli, kryje w sobie wiele innych atrakcji, które warto odkryć podczas weekendowej wycieczki. To urokliwe miasteczko w województwie małopolskim oferuje turystom mnóstwo ciekawych miejsc i zabytków, które warto zobaczyć, z dala od tłumów i hałasu dużych miast.

📢 Zielony Ład zagłodzi wszystkich nas! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku. 📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Emocje sięgnęły zenitu! Jedyne takie porsche na świecie zaparkowało w krakowskim muzeum W czwartek - 8 lutego - motoryzacyjne serca krakowian zabiły mocniej. Miłośnicy luksusowej marki Porsche mogli zobaczyć w Muzeum Inżynierii i Techniki pokaz jedynego na świecie takiego modelu porsche taycan. Było na co popatrzeć... 📢 9 polskich zamków na starych zdjęciach. Sprawdźcie, jak wyglądały przed wojną i w czasach PRL. Jak się zmieniły, jakie historie opowiadają? Jak słynne polskie zamki wyglądały dawniej – w czasach PRL albo jeszcze przed II wojną światową? Możemy to sprawdzić dzięki zdjęciom, wykonanym przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków, których zamki fascynowały tak samo przed wiekiem, jak nas dzisiaj. Zapraszamy do fascynującej galerii starych zdjęć polskich zamków. Przekonajcie się, jak słynne zabytki się zmieniły i jakie historie mają do opowiedzenia.

📢 Zjedliśmy pączki na tłusty czwartek. Sprawdziliśmy lokalne piekarnie i dyskonty. Oto rezultat subiektywnego testu smaku Strony Kuchni Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek. 📢 Protest rolników może sparaliżować Kraków i okolice. Jest siedem punktów zbiórek. Liszki zamykają nawet szkoły Protest rolników to akcja ogólnopolska. Będzie już w piątek, 9 lutego i ma trwać od godz. 10 do 18. Zaplanowano wielkie utrudnienia i blokady dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet autostrad poprzez blokady wjazdów i zjazdów przy węzłach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej Unii Europejskiej. A gmina Liszki, w której będzie duża koncentracja ciągników i maszyn rolniczych zaplanowała zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. To z obawy, że mieszkańcy nie dotrą do placówek, żeby odebrać dzieci.

📢 Wycieczki z Krakowa bez samochodu: 11 atrakcji Małopolski, do których dojedziecie pociągiem. Gotowe pomysły na weekend! Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem. 📢 Wojciech Kozak, były wyciemarszałek Małopolski, został dyrektorem RZWG w Krakowie Wojciech Kozak nowym Dyrektorem RZGW w Krakowie. Były wicemarszałek Małopolski, polityk związany z PSL, został powołany na stanowisko decyzją Pani Prezes Wody Polskie — Joanny Kopczyńskiej. Wojciech Kozak zajmował się w Sejmiku Województwa Małopolskiego sprawami walki ze smogiem i właśnie kwestiami ochrony przeciwpowodziowej. Ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

📢 Znamy najbardziej gościnne miejsca na świecie – część z nich jest w Europie. Tam wypoczniesz wśród przyjaznych mieszkańców Czasem miło jest uciec od szarej codzienności, a najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest podróż do klimatycznych miejsc, których przyjazna atmosfera pozwala pozbyć się wszelkich zmartwień. Poznaj najbardziej gościnne lokalizacje na świecie – część z nich leży w Europie. Oto miejsca, w których wreszcie odetchniesz pełną piersią. 📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Oto lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Coraz więcej Małopolskich Linii Dowozowych w aglomeracji krakowskiej. W ciągu roku przewiozły 2 mln pasażerów Małopolskie Linie Dowozowe rozwijają się nieustająco. Zaplanowano, że w 2024 roku w Małopolsce zostanie uruchomionych aż 50 linii użyteczności publicznej, za rekordową kwotę dofinansowania ponad 44 mln zł. To za sprawą ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W minionym 2023 roku uruchomiono 39 linii.

📢 Konferencja Fame MMA 20 w Tauron Arenie. Gorąca atmosfera i masa emocji. Wśród zawodników zawrzało WYWIAD, ZDJĘCIA W poniedziałek, 5 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie odbyła się konferencja poprzedzająca sobotnią jubileuszową galę Fame MMA 20. Wydarzenie przyciągnęło tłumy młodych widzów, czekających na swoich internetowych idoli pod Małą Halą. Nic dziwnego, bo podczas konferencji... było gorąco. Wśród zawodników zawrzało - w ruch poszły pięści, kopniaki i nie tylko. Zobaczcie sami i posłuchajcie co na ten temat myślą sami zawodnicy. WIDEO, ZDJĘCIA

