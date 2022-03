Przegląd prasy 9.03.2022 Wieliczka. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Do Polski przybywa coraz więcej uchodźców z Ukrainy. To przede wszystkim kobiety i dzieci, które za chwilę będą mogły pójść do szkół i przedszkoli. W związku z tym pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy grozi nam wzrost zakażeń koronawirusem i powrót innych chorób zakaźnych, o których w Polsce już dawno zapomnieliśmy. Ukraina to bowiem kraj o bardzo niskim poziomie wyszczepienia. Oprócz dachu nad głową, ważne jest więc, by zadbać też o zdrowie uciekających przed wojną. Problem jest palący, bo przychodnie już przyjmują pierwszych pacjentów zza wschodniej granicy np. zakażonych koronawirusem.