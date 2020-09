Przegląd prasy 8.09.2020 Wieliczka, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09.2020, w Wieliczce. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Policja analizuje wypadek naszej dziennikarki - Anny Karbowniczak. Kierowca nie hamował. Uderzenie było tak mocne, że pękła szyba w busie”?

Prasówka Wieliczka 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularnych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Policja analizuje wypadek naszej dziennikarki - Anny Karbowniczak. Kierowca nie hamował. Uderzenie było tak mocne, że pękła szyba w busie Podejrzani o śmiertelne potrącenie naszej dziennikarki Anny Karbowniczak opisali przebieg czwartkowej tragedii, ale policja i prokuratura mają wątpliwości do ich wersji wydarzeń. - Z oględzin wynika, że kierujący busem nie hamował, a po uderzeniu w ofiarę nie zatrzymał się i pojechał dalej razem ze swoimi pasażerami – mówi nam Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Z sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu naszej dziennikarki było uszkodzenie rdzenia kręgowego. Czy natychmiastowa pomoc uratowałyby życie Ani? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia MEMY. Sezon trwa, ryby biorą! Zobacz najśmieszniejsze wędkarskie MEMY [8.09] Wędkarski sezon trwa, ryby biorą, a internet pełen jest zdjęć z imponujących połowów. Ostatnio wędkarze z Krakowa chwalili się niezwykłymi zdobyczami - potężnymi sumami wyłowionymi z Wisły. A wrzesień to też miesiąc, w którym łowić można m.in. szczupaki, bolenie, brzany, karasie, karpie, okonie i sandacze. My jednak mamy dla Was nie kalendarz brań 2020, a najzabawniejsze wędkarskie memy. Zobaczcie, wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Pogoda na 9 września. W środę sporo słońca. Przelotny deszcz pokropi tylko na północy W środę na północy wystąpią przelotne opady deszczu (1-5 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. W Małopolsce termometry pokażą od 20 st. C w Nowym Targu do 26 st. C w Nowym Sączu i Limanowej. W Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie będzie 25 st.C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni i południowo-zachodni. Na północy w porywach może osiągnąć do 45 km/h.

📢 Ci ludzie rządzą polskim internetem: TOP 10. Kim są influencerzy obserwowani przez tysiące? Znasz ich wszystkich? Pod koniec sierpnia 2020 Forbes, w oparciu o analizę sporządzoną przez InfluTool, wypuścił ranking najbardziej wpływowych ludzi w polskim internecie. Lista ma 40 pozycji, my jednak prezentujemy Wam 10 pierwszych miejsc. Kim są influencerzy zbierający codziennie tysiące lajków? Kto kryje się pod nazwą RL9 i jaką twarz ma "mały potwór 96"? Zobaczcie ludzi, którzy rządzą polskim internetem. Znacie ich wszystkich? 📢 Przesuwanie budynków. Zobacz niesamowite wyczyny inżynierów z Polski i ze świata Dzięki pomysłowości inżynierów nawet nieruchomości mogą stać się ruchome. Oto najbardziej imponujące przykłady przesuwania i przenoszenia całych budowli.

📢 Kolacja w stylu fit. Co można zjeść, by nie tyć i dobrze spać? O której jeść kolację i ile kalorii spożywać? Pomysły na zdrowe kolacje Kolacja to najbardziej problematyczny posiłek w ciągu dnia. Zwykle to właśnie on wpływa na to, ile ważymy i jak się czujemy. Powód? Dla wielu osób ostatni posiłek jest tym największym – i jedynym, który można zjeść w spokoju i ze smakiem. Skutek jest łatwy do przewidzenia: sięganie niezdrowe produkty i spożywanie nadmiaru kalorii, co niweluje wysiłki wkładane w zachowanie zdrowego menu. Tak jednak być nie musi – sprawdź, co na temat kolacji mówią badania, dowiedz się, ile kalorii można zjeść i o jakiej porze, i wypróbuj nasze pomysły na fit kolacje!

📢 W tych branżach będzie łatwiej o pracę. Poznaj plany polskich pracodawców Zapotrzebowanie na nowych pracowników rośnie. W ciągu najbliższych miesięcy przybędzie nowych etatów, chociaż nie obejdzie się bez zwolnień. Sprawdź, jakie perspektywy na znalezienie pracy będziesz mieć w najbardziej popularnych branżach. 📢 Jak przejąć kontrolę nad grą dzięki telewizorom QLED Automatyczny Tryb Gry, wprowadzony po raz pierwszy w telewizorach firmy Samsung 2018 roku po raz kolejny doczekał się nowych rozwiązań. Dzięki wprowadzonym przez inżynierów Samsung innowacjom, takim jak Multi View czy Dynamiczny Korektor Czerni udało się stworzyć kombinację funkcji, które nie tylko lepiej odpowiadają na potrzeby graczy, lecz także mogą przełożyć się na ich ostateczny wynik rozgrywki. 📢 Zmiana stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie badania na koronawirusa. Lekarz rodzinny może skierować na test po teleporadzie Ministerstwo Zdrowia poszło na rękę lekarzom rodzinnym i zmieniło zasady kierowania pacjentów na badanie dotyczące koronawirusa. W pewnych przypadkach możliwe będzie skierowanie na test po teleporadzie, a nie fizycznej obecności pacjenta w gabinecie.

📢 Centra handlowe apelują do rządu o jasny nakaz używania maseczek. Na Zachodzie za brak maseczki grożą słone kary. Polskie prawo jest wadliwe Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu i posłów „o pilne doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki osób przebywających w miejscach handlu i usług w czasie epidemii oraz określenie konsekwencji dla tych, którzy nie będą ich przestrzegać”. Przez niejasne prawo w sklepach i innych miejscach coraz częściej dochodzi do sporów, a nawet awantur, jak w głośnej już wojence celebryty Tomasza Karolaka z siecią IKEA. Handlowcom zależy na ukróceniu tego groźnego procederu. Coraz więcej krajów na Zachodzie wprowadza lub zaostrza kary za brak maseczki w miejscu publicznym. Noszenie maseczek jest obowiązkowe m.in. w całym Paryżu, kara wynosi 135 euro. W Berlinie kary wahają się między 50 a 500 euro, a we włoskiej Kampanii nawet 1000 euro. Zaostrzone przepisy brytyjskie przewidują kary nawet do 3200 funtów, a irlandzkie – karę pół roku więzienia.

📢 8 elementów oferty pracy, które zniechęcą każdego kandydata. Jak stworzyć idealne ogłoszenie o pracę? Nawet najlepsza firma może mieć problem z pozyskaniem kandydatów do pracy, jeśli nie zadba o ofertę zatrudnienia. Brak wszystkich informacji, niepoważna forma czy wygórowane oczekiwania to największe grzechy osób przygotowujących ogłoszenia o pracę. 📢 Lanberry wygrała konkurs "Premiery" na festiwalu Opole 2020 z piosenką "Plan awaryjny". Nowa płyta Lanberry 23.10.2020. Zobacz wywiad wideo "Plan awaryjny"okazał się szczęśliwy dla Lanberry. Artystka z Warszawy wygrała konkurs "Premiery" podczas festiwalu Opole 2020. Uznanie zdobyła u jury profesjonalnego, które to właśnie jej wykonanie uznało za najciekawsze spośród 10 piosenek prezentowanych w konkursie. Lanberry szykuje płytę, która ukaże się 23 października 2020 r. 📢 Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

