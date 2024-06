Przegląd prasy 7.06.2024 Wieliczka. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Olimpiady notarialne narodziły się w… Atenach. I nie ma w tym krzty przesady. Co prawda nie stało się to w 1896 r., kiedy odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie, ale w roku 2001 podczas Światowego Kongresu Notariuszy. Myśl rzucona wtedy przez rejenta Czesława Szynalika padła na podatny grunt - zmaterializowała się już w 2002 r. w Mszanie Dolnej. 6 czerwca rozpoczęła się już XX Olimpiada Notarialna.

