Przegląd prasy 25.02.2022 Wieliczka. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Rosyjskie siły przejęły w czwartek kontrolę nad elektrownią atomową w Czarnobylu. Informację podała Aliona Szewcowa, doradca dowódcy sił lądowych armii Ukrainy. "To zagraża bezpieczeństwu nie tylko Ukrainy, ale i Europy" - napisała Szewcowa.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Co my, jako Polacy, możemy zrobić, żeby pomóc Ukraińcom? Przede wszystkim okazać wsparcie, które jest bardzo teraz potrzebne obywatelom tego kraju! Jednak warto też podjąć bardziej konkretne działania. Piszemy, co można zrobić.

Jak urządzają swoje domy projektanci wnętrz? Zaglądamy do mieszkania dekoratorki Karoliny Setli z pracowni architektonicznej SetlaConcept, w którym mieszka czteroosobowa rodzina. Sprawdź, jak pomysłowo można zaaranżować salon z aneksem kuchennym, sypialnię, łazienkę i przedpokój dla czteroosobowej rodziny. Zobacz, gdzie właścicielka mieszkania ustawiła stół z krzesłami i sofy.