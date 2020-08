Przegląd prasy 24.08.2020 Wieliczka, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.08.2020, w Wieliczce. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „4-dniowy tydzień pracy stanie się normą? Zobacz, na jaki socjal mogą liczyć pracownicy za granicą”?

Prasówka Wieliczka 24.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 4-dniowy tydzień pracy stanie się normą? Zobacz, na jaki socjal mogą liczyć pracownicy za granicą Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii. 📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele [25.08] Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało.

📢 Abonamentu RTV nie trzeba płacić. Wyrok sądu jest rewolucyjny. Zwycięstwo z Pocztą Polską to nadzieja dla innych dłużników? Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał. 📢 Samochody elektryczne 2020. Teraz kupno elektryka będzie bardziej opłacalne. Ładowanie auta będzie tańsze dzięki specjalnej E-taryfie Nowelizacja prawa wprowadza do polskiego prawa grupę taryfową dedykowaną wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania, likwidując tym samym istotną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce. 📢 Przez pół roku koronawirus zabił w Polsce prawie 2 tysiące osób. Zaledwie w tydzień tylu Polaków umiera z powodu nowotworów! "Jeśli zaniedbamy leczenie nowotworów, to będziemy mieli od 5 do 10 tysięcy więcej zgonów w ciągu roku. Nie są to szacunki wzięte z powietrza, wynikają z rzetelnych badań prowadzonych na świecie" - mówi prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem. "Ludzie są spanikowani, boją się wyjść z domu, nawet jeśli pojawiają się objawy. Ponadto służba zdrowia jest zamknięta i niewydolna"- dodaje.

📢 Powrót do szkół 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna.

📢 Pogoda na poniedziałek, 24 sierpnia. Początek tygodnia z lekkim ochłodzeniem. Możliwe przelotne opady i burze W poniedziałek na Pomorzu, Warmii i w północnej części Ziemi Lubuskiej przelotny deszcz i burze ( opad 10-30 l/m2, porywy 60-90 km/h). Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22°C na Nizinie Szczecińskiej do 26°C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, w południe, w Warszawie 1000 hPa. We wtorek zachmurzenie zmienne. Na Pomorzu przelotny deszcz a we wschodniej części kraju także burze (do 20 l/m2 opadu, porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna od 19°C na Nizinie Szczecińskiej do 24°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

