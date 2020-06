Przegląd prasy 22.06.2020 Wieliczka, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Wtorek będzie pogodny na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C w Nowym Targu do 22 w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.

Gdyby pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się w ostatnią niedzielę, zwyciężyłby w niej Andrzej Duda - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. W drugiej turze urzędujący prezydent zmierzyłby się z Rafałem Trzaskowskim. Obaj politycy cieszą się niemal identycznym poparciem, a o zwycięstwie któregoś z nich zadecydowałyby głosy niezdecydowanych wyborców.

Prasówka 22.06 Wieliczka: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wieliczce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Duża część Polaków, mieszkających w Wielkiej Brytanii alarmuje, że nie otrzymała jeszcze pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego. Ambasada przekonuje, że - zgodnie z informacją PKW - wszystkie pakiety zostaną wysłane do 22 czerwca do końca dnia. Problem w tym, że wyborcy, do których koperty dotrą najpóźniej, mogą nie zdążyć oddać głosu w wyborach. Takich przypadków może być nawet wiele tysięcy.