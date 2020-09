Przegląd prasy 2.09.2020 Wieliczka, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

Czwartek w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach oraz częściowo na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej pojawi się przelotny deszczy o sumie do 2-6 l/mkw. Na Pobrzeżu Słowińskim możliwe są burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. W pozostałej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na Podhalu i Spiszu po południu zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr, z południowego zachodu. W północnej części kraju, miejscami może wiać z prędkością do 60 km/h.