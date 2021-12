Przegląd prasy 11.12.2021 Wieliczka. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Pochodząca z Wadowic Joanna S. i jej syn Mikael S., podejrzewani oszustwo na wielką skalę przy prowadzeniu fikcyjnego obrotu dziełami sztuki (oszukali w ten sposób m.in. wielu celebrytów) tylko kilka dni cieszyli się wolnością, Po tym, jak wymknęli się hiszpańskim stróżom prawa, znów zostali zatrzymani. Ukrywali się w porcie w Hiszpani, z którego planowali dostać się do Afryki.

The Game Awards 2021 obfitowały w wiele ciekawych zapowiedzi i prezentacji produkcji, jak również w tytułowe nagrody dla poszczególnych gier. Można się w tym pogubić, więc zebraliśmy najciekawsze zwiastuny tegorocznej gali w jednym miejscu. Zapraszamy.

Prasówka 11.12 Wieliczka: pozostałe wydarzenia

Ubieranie choinki to bardzo istotny element przedświątecznych przygotowań. Udekorowane i mieniące się różnokolorowymi światełkami świąteczne drzewko to nieodzowny atrybut Bożego Narodzenia i świątecznej aranżacji domu. Sprawdźmy, kiedy według tradycji powinniśmy ubrać choinkę i dowiedzmy się, dlaczego robi się to wcześniej.