Przegląd prasy 11.03.2022 Wieliczka. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wieliczki

Do Polski trafiły dwie baterie rakiet Patriot. Dostawa zaplanowana była za kilka miesięcy, ale wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę amerykańska armia zdecydowała się przekierować do Polski dodatkowe wyrzutnie już teraz.

We wtorek 8 marca na rynku ukazała się pierwsza płyta ukraińskiego duetu Vellow. Urodzone we Lwowie artystki Netali i Odri Tsirka od początku wybuchu wojny pomagają swoim rodakom. Dziś odbyła się premiera klipu do ich hitowego już numeru Dom. Artystki zapowiedziały, że część dochodu ze sprzedaży płyty przekażą na pomoc Ukrainie.