Prasówka Wieliczka 6.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wieliczce nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wieliczka 6.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W poniedziałek na południowym wschodzie wystąpią ciągłe opady deszczu (10-20 mm), a na Pomorzu przelotne (1-5 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. W Małopolsce termometry pokażą 11 st. C w Nowym Targu do 17 st. c w Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie i Oświęcimiu. Powieje umiarkowany wiatr, zachodni. W porywach może osiągać do 45 km/h.

Od weekendu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą kierować pacjentów na testy na koronawirusa. To element nowej strategii rządu na walkę z epidemią. Część lekarzy krytycznie ocenia ten pomysł, wskazują oni, że przychodnie nie są przygotowane do przyjmowania zakażonych pacjentów.