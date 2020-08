Prasówka Wieliczka 28.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wieliczce nie minęło Cię nic ważnego

Sobota będzie pogodna na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.

W Małopolsce maleje liczba zawartych małżeństw, za to przybywa ostatnio rozwodów, i to zarówno w miastach, jak i na wsi – wynika z opublikowanych przez krakowski GUS danych demograficznych za ostatnie lata. W efekcie zwiększa się liczba rozwodów przypadających na 1000 nowozawartych małżeństw. W 2018 roku wynosiła ona w całej Polsce średnio 327, a w 2019 już 356, co jest bliskie dotychczasowego rekordu sprzed siedmiu lat. Miasta przebiły przy tym barierę 400 (skok z 393 do 423), na wsiach współczynnik skoczył z 215 do 242. To ponad 20 razy więcej niż po II wojnie! Z wykresów z całego stulecia widać, że wieś z każdym rokiem upodabnia się do miasta także pod tym względem – i ten proces ostatnio przyspieszył. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet kościelne unieważnienie małżeństwa nie oznacza unieważnienia cywilnego związku; każdy taki przypadek – nawet osoby medialnej i wpływowej jak Jacek Kurski – trafia do statystyk GUS jako rozwód.