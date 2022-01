Prasówka Wieliczka 27.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wieliczce nie minęło Cię nic ważnego

Zakończyła się I edycja amatorskiej ligi siatkarskiej GO Volley w Wieliczce. W nowych rozgrywkach udział wzięło 12 zespołów, a najlepszy okazał się MICHR Volley.

Piąta fala pandemii rośnie w szalonym tempie. W środę liczba zakażeń przekroczyła kolejną barierę. W całym kraju odnotowano ponad 53 tys. zakażeń. Tak źle jeszcze nie było. Jeśli chodzi o Małopolskę to średnia liczba potwierdzonych zakażeń z ostatnich 7 dni wynosiła ponad 108 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. To jeden z najgorszych wyników w kraju. Przeanalizowaliśmy sytuację we wszystkich powiatach województwa.