Prasówka Wieliczka 26.01.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wieliczce nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Wieliczka 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te trendy w makijażu wyszły już z mody. Tak się nie maluj, bo to kojarzy się ze złym gustem [zdjęcia - 27.01.21] Sztuki makijażu trzeba uczyć się całe życie. Nie wystarczy raz poznać paru trików, by ciągle cieszyć się komplementami. Trendy w makijażach zmieniają się tak samo często jak trendy ubraniowe. Dlatego lepiej odśwież swoją wiedzę w tym temacie, by nie być podejrzewaną o styl „démodé”. W naszym samouczku przedstawiamy informacje o tym, co jest na czasie i co nie jest na czasie w makijażu 2021.

📢 Minimalizm, czyli mniej rzeczy, więcej przestrzeni. 2021 zacznij od porządków, również tych w finansach Pandemia pomogła nam przewartościować życie i dostrzec to, co jest dla nas naprawdę istotne. Pozbywając się tego, co niepotrzebne i ograniczając zbędną konsumpcję – w duchu minimalizmu – zyskujemy miejsce i czas na to, co ważne, np. na odpoczynek, realizację pasji czy spotkania z bliskimi. Możemy także sprawniej działać – to samo dotyczy finansów. Mając porządek i wszystko pod ręką, łatwiej nam kontrolować stan swoich kont i zwiększyć domowy budżet, by móc bez przeszkód robić swoje. Rozpocznijmy rok 2021 z nową energią!

📢 Montownie samochodów osobowych w Unii Europejskiej Przemysł motoryzacyjny zajmuje bardzo ważne miejsce w gospodarce Unii Europejskiej. Szacuje się, że w przedsiębiorstwach bezpośrednio i pośrednio związanych z produkcją pojazdów jest zatrudnionych około 13,8 miliona mieszkańców Unii Europejskiej, co stanowi około 6,1% ogółu zatrudnionych w UE.

Prasówka 26.01 Wieliczka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wieliczce. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Od poniedziałku rząd zniesie część obostrzeń? Oto szczegóły Od 1 lutego część obowiązujących w Polsce obostrzeń może zostać zniesionych lub ograniczonych. Jeszcze w tym tygodniu ma to ogłosić premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, decyzję dotyczącą obostrzeń poznamy przed weekendem.

📢 Dr Michał Zembala: Szczepiłem się jako ostatni z oddziału, najpierw szczepiły się osoby, które są rzeczywiście na pierwszej linii walki To bardzo dobre posunięcie, oczekiwane przez środowisko i pacjentów - ocenia korektę kolejności szczepień przeciw COVID-19 dr hab. Michał Zembala, kardiochirurg z Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w rozmowie z Marleną Polok-Kin. 📢 Rząd: Małopolska zakładnikiem sukcesu, ale pieniądze unijne nadal mają płynąć dużym strumieniem. Fundusze będą m.in. na walkę ze smogiem Waldemara Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, przedstawił plan dla Małopolski związany z rozdzieleniem środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2021-2027. Przedstawiciele opozycji krytykują rząd PiS i władze województwa za niekorzystne rozdysponowanie unijnych środków na najbliższe lata dla Małopolski. Rządzący odpowiadają, że biorąc pod uwagę różne możliwości unijnego wsparcia, funduszy w Małopolsce powinno być nawet więcej.

📢 Zaginieni z województwa małopolskiego. Pomóż w ich odnalezieniu! [ZDJĘCIA, RYSOPISY] Zobacz listę zaginionych osób, które są poszukiwane przez małopolską policję. Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia tych osób, proszony jest o kontakt z najbliższą komendą lub posterunkiem policji lub o wypełnienie formularza na stronie www.malopolska.policja.gov.pl. Pomóż w ich poszukiwaniach! 📢 UOKiK: z jakością węgla, którym palimy, jest różnie. 139 nieprawidłowości na 517 kontroli u sprzedawców W 2020 r. według UOKiK skontrolowano ponad 500 losowo wybranych składów węgla. Wyniki nie są złe, ale wciąż pozostało wiele do zrobienia. 📢 Praca w Małopolsce. W tych zawodach znajdziesz pracę w 2021 roku - Barometr Zawodów Najnowsze wyniki badania „Barometr zawodów” pokazują wpływ pandemii COVID-19 na małopolski rynek pracy. Liczba zawodów deficytowych (w których najłatwiej znaleźć pracę), jest mniejsza niż przed rokiem. Sytuacja w powiatach jest jednak różna – najwięcej takich zawodów będzie w Krakowie, Nowym Sączu, powiatach wadowicki, bocheńskim i krakowskim, natomiast najmniej w dąbrowskim i tatrzańskim. Informacje te przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

📢 Jak zrobić kreskę na oku – poradnik dla początkujących Czarna kreska na oku od lat nie wychodzi z mody. Jest elementem makijażu, który potrafi optycznie zmienić kształt oka. Uwielbiały ją Brigitte Bardot i Amy Winehouse. Jak zrobić kreskę na oku kredką i eyelinerem? Podpowiadamy! 📢 Koronawirus nadal groźny. Tysiące nowych zakażeń, setki zgonów [WTORKOWE DANE] We wtorek, 26 stycznia, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 4604 osób, z czego 159 z nich dotyczy mieszkańców Małopolski. Z powodu koronawirusa zmarło 264. To o 226 więcej niż w poniedziałek. Wśród nich są także trzy osoby z Małopolski, które przegrały walkę z chorobą. 📢 Premia, urlop – co można dostać w pracy za przyjęcie szczepionki na COVID-19? Jak zachęcić pracownika do zaszczepienia się na COVID-19? Kiedy odbędą się szczepienia? Pojawia się coraz więcej pomysłów na benefity dla pracowników potwierdzających chęć poddania się szczepieniu na COVID-19.

📢 Pamiętacie ją z serialu Dynastia? A może z reklamy snickers'a? Zobaczcie jak mieszka Alexis, czyli Joan Collins Joan Collins, legendarna brytyjska aktorka, która była gwiazdą hitu stacji ABC w latach 80 - serialu "Dynastia" gdzie grała kontrowersyjną bizneswoman - Alexis. Serial był hitem również w Polsce, gromadził przed telewizorami całe rodziny. Aktorka właśnie wystawiła swój apartament na Manhattanie na sprzedaż, za 2,1 mln dolarów. 📢 Nowy sondaż. Polacy źle oceniają system rejestracji na szczepienia. Ponad połowa seniorów jest niezadowolona System rejestracji na szczepienia i zgłaszania chęci do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi jest źle lub bardzo źle oceniany przez ponad połowę Polaków - wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Szczególnie niezadowoleni są seniorzy, których szczepienia właśnie się rozpoczęły.

📢 Moderna opracowuje nową wersję szczepionki przeciw COVID-19, która będzie tak samo skuteczna w stosunku do pojawiających się mutacji wirusa Firma Moderna zapowiedziała, że zaczyna pracę nad ulepszeniem szczepionki, która będzie równie skuteczna da nowych mutacji koronawirusa – zarówno wariantu z RPA, jak i tego, który pojawił się w Wielkiej Brytanii. 📢 Na rynku nieruchomości hitem są używane domy. Dlaczego teraz sprzedają się lepiej niż wcześniej? Wzrost kosztów budowy nowych domów może zachęcać do poszukiwania starszych budynków. Pomoc państwa w termomodernizacji to kolejny czynnik przemawiający za popytem na starsze domy. Na rynku z przyczyn demograficznych przybywa starszych budynków jednorodzinnych w dobrych i średnich lokalizacjach. Dlatego używane domy prawdopodobnie będą sprzedawać się częściej. 📢 Nowy mały ZUS. Złóż szybko wniosek i płać niskie składki ZUS od działalności przez cały 2021 rok. Zostało już tylko kilka dni [26.01.2021] W 2020 roku po raz pierwszy przedsiębiorcy czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogła płacić obowiązkowe składki na ZUS według korzystniejszej od ogólnej zasady – a więc nie od arbitralnie ustalanej podstawy wymiaru, ale od faktycznie osiąganych obrotów. Z przywileju tego można skorzystać także w 2021 roku, ale trzeba dopełnić ważnych formalności. Jakich?

📢 W Małopolsce zaczęli szczepić seniorów przeciwko COVID-19, ale nie we wszystkich punktach Po tzw. grupie zero, w której szczepieni byli m.in. medycy, przyszedł czas na ludzi z grupy pierwszej. Wczoraj ruszyły szczepienia populacyjne, osób powyżej 70. roku życia. - Poczułam ulgę. Cieszę się, że mam to już za sobą, bo to nasza szansa na powrót do normalności - mówi 85-letnia pani Irena, która wczoraj otrzymała pierwszą dawkę preparatu w szpitalu tymczasowym EXPO w Krakowie. Niektóre placówki bały się jednak wyznaczać terminy od razu w poniedziałek, żeby potem nie odsyłać seniorów, gdyby jednak preparat nie dotarł na czas.

📢 Wrocław. Protest w obronie lekarki, która twierdzi, że pandemia nie istnieje Dr Anna Martynowska została zawieszona przez Okręgowy Sąd Lekarski we Wrocławiu w prawie wykonywania zawodu za publiczne kwestionowanie istnienia pandemii koronawirusa. Dziś o godz. 15.30 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej rozpoczęło się posiedzenie w sprawie przedłużenia tej decyzji, a przed budynkiem - protest.

📢 Rząd planuje poluzowanie części obostrzeń. We wtorek decyzji na pewno nie będzie. Galerie handlowe otwarte od 1 lutego? We wtorek premier Mateusz Morawiecki miał zdaniem RMF FM ogłosić pierwsze w tym roku poluzowanie obostrzeń, ale już wiadomo, że konferencja odbędzie się w innym dniu, jeszcze przed weekendem. "Pewne poluzowanie obostrzeń nastąpi, ale to nie będzie nic spektakularnego" - mówią urzędnicy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w rozmowie ze stacją. Praktycznie pewne jest otwarcie sklepów w galeriach handlowych od 1 lutego.

