Pogoda tygodniowa dla Wieliczki. Sprawdź, jaka pogoda będzie od jutra (23.01) do soboty

Prognoza na tydzień w Wieliczce według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych 7 dni? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Wieliczce od jutra (niedzieli, 23.01) przez najbliższych 7 dni (do soboty 29.01). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Wieliczki. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższych 7 dni.

Pogoda na tydzień w Wieliczce: niedziela, 23.01 Spodziewana temperatura w niedzielę w Wieliczce to -1°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -12°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Wieliczce w niedzielę wynosić będzie 30%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wieliczki, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -9°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wieliczce w niedzielę:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. -2 do 0 °C, min. temp. -13 do -11 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 23.01.2022: Temperatura w dzień: -1°C.

Temperatura w nocy: -12°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Wieliczce: poniedziałek, 24.01 W ciągu dnia w poniedziałek w Wieliczce w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się -4°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -11°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Wieliczce będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wieliczki, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 4 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -11°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-wschodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wieliczce w poniedziałek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. -5 do -3 °C, min. temp. -12 do -10 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 24.01.2022: Temperatura w dzień: -4°C.

Temperatura w nocy: -11°C.

Wiatr: 4 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.9

Pogoda na tydzień w Wieliczce: wtorek, 25.01 W ciągu dnia we wtorek w Wieliczce w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 1°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Wieliczce będzie na poziomie 80%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wieliczki, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Wieliczce we wtorek:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 25.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4