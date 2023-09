Lista lokali wyborczych w Wieliczce. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Tadeusza Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Śledziejowice 4, 32-020 Śledziejowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Czarnochowice 150, 32-020 Czarnochowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Brzegi 234, 32-002 Brzegi numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Krzyszkowicka 5c, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Zabawa 340, 32-020 Zabawa numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Jankówka 40, 32-020 Jankówka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Chorągwica 140, 32-020 Chorągwica numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Adama Asnyka 40, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Wincentego Pola 23, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Stanisława Moniuszki 1, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Krzyszkowicka 18, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Golkowice 454, 30-698 Golkowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Dobranowice 121, 32-020 Dobranowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Byszyce 1, 32-020 Byszyce numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: os. Henryka Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Podstolice 204, 32-020 Podstolice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Koźmice Wielkie 605, 32-020 Koźmice Wielkie numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Grajów 177, 32-020 Grajów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Grabie 2, 32-002 Grabie numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Gorzków 168, 32-020 Gorzków numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Strumiany 254, 32-002 Strumiany numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Pawlikowice 71, 32-020 Pawlikowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Mała Wieś 303, 32-002 Mała Wieś numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Węgrzce Wielkie 190, 32-002 Węgrzce Wielkie numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Siercza 428, 32-020 Siercza numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Raciborsko 71, 32-020 Raciborsko numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Mietniów 353, 32-020 Mietniów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Lednica Górna 451, 32-020 Lednica Górna numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Kokotów 730, 32-002 Kokotów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Janowice 402, 32-020 Janowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Koźmice Małe 37, 32-020 Koźmice Małe numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Sułków 467, 32-020 Sułków numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Reformacka 76, 32-020 Wieliczka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Sygneczów 260, 32-020 Sygneczów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Kiedy i w jakich godzinach odbywa się głosowanie?

Wybory parlamentarne odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. W przypadku Sejmu głosujemy na posłów, w wybierając ich z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie są z kolei wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.