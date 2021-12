Grudzień w Wieliczce: Przegląd prasy z listopada 2021 w Wieliczce, najważniejsze informacje miesiąca

Prasówka grudzień Wieliczka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Morsowanie w Polsce to coraz popularniejsze zimowe zajęcie, rodzaj sportu ekstremalnego, do którego nie potrzeba drogiego sprzętu. Sezon na morsowanie zaczął się wraz z jesienią 2021 i potrwa do wiosny 2022. W tym czasie polskie jeziora, jeziorka, oczka wodne, brzegi rzek, a nawet wybrzeża Bałtyku zapełnią się ludźmi ochoczo wskakującymi do lodowatej wody. To morsy – fani zimnych kąpieli. Morsowanie to dobry sposób na poprawę zdrowia, kondycji i spalenie kalorii. Polacy upodobali sobie morsowanie i nawet pobili już w tej konkurencji kilka rekordów Guinnessa. Może sami chcielibyście spróbować morsowania? Polecamy najlepsze w Polsce miejsca na morsowanie!