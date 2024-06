Gm. Gdów – lista lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Eurowybory odbędą się już wkrótce. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy głosować. Nie wiesz, gdzie możesz oddać swój głos? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. Sprawdź listę lokali wyborczych w gm. Gdów, gdzie możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nich będziesz mógł zagłosować.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest podzielona na 13 okręgów wyborczych: województwo pomorskie,

województwo kujawsko-pomorskie,

województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie,

część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński oraz zagranica i statki),

część województwa mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski oraz miasta na prawach powiatu: Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce),

województwo łódzkie,

województwo wielkopolskie,

województwo lubelskie,

województwo podkarpackie,

województwa małopolskie i świętokrzyskie,

województwo śląskie,

województwa dolnośląskie i opolskie,

województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Lista lokali wyborczych w gm. Gdów

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w gm. Gdów. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach

adres: Kunice 107, 32-420 Kunice

numer komisji: 27 Kunice

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszowej

adres: Stryszowa 36, 32-420 Stryszowa

numer komisji: 23 Stryszowa

Budynek szkolny w Zagórzanach

adres: Zagórzany 109, 32-420 Zagórzany

numer komisji: 4 Zagórzany

Zalesiany

Centrum Kultury w Gdowie

adres: Gdów 398, 32-420 Gdów

numer komisji: 1 Gdów: 2, 3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 37, 37a, 40, 54, 67, 69, 80, 109, 111, 113, 115, 116, 131, 133, 135, 152, 175, 182, 185, 188, 189, 205, 218, 219, 220, 230, 231, 259, 275, 277, 285, 302, 309, 312, 316, 317, 317a, 319, 322, 323, 329, 333, 352, 358, 367, 375, 377, 398, 403, 404, 405, 406, 407, 412, 413, 426, 430, 430a, 430b, 436, 439, 440, 449, 450, 454, 467, 468, 488, 491, 492, 494, 507, 512, 515, 519, 524, 531, 535, 548, 552, 555, 563, 569, 601, 603, 606, 608, 610, 613, 615, 617, 619, 620, 624, 637, 647, 650, 659, 662, 669, 673, 676, 689, 692, 739, 739A, 742, 752, 753, 763, 767, 776, 786, 788, 793, 795, 802, 808, 826, 827, 829, 848, 852, 859, 872, 878, 892, 897, 898, 912, 914, 922, 923, 928, 929, 931, 938, 941, 950, 951, 953, 959, 962, 970, 974, 979, 985, 988, 991, 992, 993, 997, 1002, 1004, 1005, 1015, 1018, 1019, 1022, 1024, 1040, 1041, 1073, 1077, 1078, 1079, 1081, 1086, 1091, 1093, 1099, 1103, 1104, 1105, 1118, 1165, 1169, 1182, 1187, 1196, 1200, 1228, 1235, 1240, 1244, 1246, 1253, 1273, 1312, 1313, 1321, 1355, 1365, 1114, 660, 695, 775, 942, 977, 984, 1142, 1159, 1161, 1167, 1352, 1351, 1010, 1185, 1117, 1381, 1283, 1293, 1156, 996, 738, 1082, 274, 926, 1373, 1129, 1007, 1188, 1147, 1375, 1413, 1402, 1264, 1389, 1431, 1450, 1296, 1348, 1486, 1374, 1494, 1495, 1544, 1454, 1526, 1532, 1534, 1545, 1566, 1568, 1582, 1259, 1359, 1393, 869a, 86A, 1335, 1054, 1226, 1415, 1284, 1333, 1411, 1036, 1438, 1257, 1410, 1392, 452, 452A, 471, 725, 730, 735, 774, 863, 949, 1109, 1344, 1308, 1262, 395, 1299, 1282, 1382, 164, 248, 754, 1058, 1132, 1198, 1354, 1358, 1371, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 41, 42, 59, 86, 87, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 112, 114, 122, 126, 138, 145, 151, 157, 162, 163, 165, 166, 168, 171, 174, 176, 177, 179, 184, 192, 195, 196, 198, 203, 208, 209, 211, 214, 215, 222, 235, 237, 242, 246, 247, 255, 260, 261, 262, 263, 268, 271, 280, 281, 282, 293, 298, 299, 313, 314, 315, 321, 325, 330, 335, 337, 338, 340, 342, 343, 344, 347, 360, 361, 363, 372, 374, 380, 382, 386, 388, 389, 392, 400, 401, 409, 416, 422, 424, 425, 427, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 444, 448, 466, 476, 478, 489, 493, 495, 496, 499, 501, 504, 510, 518, 520, 525, 529, 547, 551, 560, 568, 570, 575, 582, 584, 598, 599, 605, 607, 627, 630, 633, 635, 642, 644, 663, 665, 670, 684, 687, 694, 698, 705, 706, 721, 722, 729, 731, 732, 747, 749, 761, 773, 777, 778, 780, 781, 784, 785, 789, 790, 794, 796, 797, 801, 803, 811, 814, 832, 855, 869, 881, 882, 886, 888, 889, 895, 899, 901, 903, 904, 910, 933, 937, 943, 954, 956, 967, 971, 973, 975, 1001, 1008, 1023, 1025, 1030, 1038, 1047, 1048, 1056, 1066, 1068, 1070, 1084, 1087, 1097, 1107, 1110, 1124, 1135, 1137, 1150, 1164, 1173, 1186, 1189, 1194, 1197, 1205, 1207, 1230, 1237, 1241, 1250, 1252, 1255, 1260, 1263, 1265, 1272, 1288, 1346, 1380, 909, 686, 339, 6, 9, 9a, 1130, 1449, 1281, 1462, 1477, 1433, 1475, 1503, 96, 1533, 1487, 1504, 1464, 1455, 1399, 1336, 1458, 1580, 1516, 1508, 1509, 1514, 1515, 1517, 1528, 1538, 1547, 1548, 1586, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 1298, 1396, 1603, 1603A, 1309

Dom Ludowy w Niżowej

adres: Niżowa 52, 32-420 Niżowa

numer komisji: 24 Niżowa

Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach

adres: Podolany 74, 32-420 Podolany

numer komisji: 26 Podolany

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Nieznanowice

adres: Nieznanowice 151, 32-420 Nieznanowice

numer komisji: 19 Nieznanowice

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichawie

adres: Cichawa 154, 32-420 Cichawa

numer komisji: 14 Cichawa

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach

adres: Fałkowice 153, 32-420 Fałkowice

numer komisji: 15 Fałkowice

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Liplasie

adres: Liplas 84, 32-420 Liplas

numer komisji: 20 Liplas

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewiarowie

adres: Niewiarów 128, 32-420 Niewiarów

numer komisji: 8 Niewiarów

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieńcu

adres: Wieniec 126, 32-420 Wieniec

numer komisji: 21 Wieniec

Szkoła Podstawowa w Bilczycach

adres: Bilczyce 92, 32-420 Bilczyce

numer komisji: 6 Bilczyce

Szkoła Podstawowa w Gdowie

adres: Gdów 1206, 32-420 Gdów

numer komisji: 2 Gdów: 1387, 1421, 1470, 1401, 1461, 1447, 1330, 1481C, 1419, 172A, 1420, 1488, 1366, 1471, 1505, 1451, 1247, 1463, 1436, 1481B, 1481A, 1501, 1319, 1405, 1480, 1499, 1473, 1428, 1297, 1287, 1562, 1481, 1446, 1506, 1559, 1502, 1529, 1561, 1416, 22, 27, 38, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 64, 64a, 70, 71, 72, 77, 78, 82, 83, 85, 104, 108, 117, 123, 125, 127, 129, 130, 134, 136, 140, 141, 147, 149, 154, 156, 159, 161, 172, 180, 181, 183, 190, 193, 194, 201, 202, 204, 206, 207, 210, 213, 216, 217, 225, 229, 232, 234, 238, 240, 249, 250, 251, 254, 256, 265, 273, 276, 283, 287, 289, 291, 301, 303, 308, 320, 332, 336, 341, 345, 349, 351, 354, 355, 356, 357, 359, 362, 365, 368, 371, 376, 379, 381, 385, 391, 393, 394, 394a, 396, 397, 399, 402, 421, 423, 428, 429, 442, 445, 446, 455, 456, 457, 460, 461, 463, 465, 470, 472, 475, 479, 481, 482, 490, 497, 498, 505, 508, 509, 511, 513, 521, 523, 532, 537, 538, 541, 542, 554, 561, 562, 565, 566, 573, 576, 579, 580, 583, 589, 595, 596, 597, 602, 609, 611, 614, 621, 626, 634, 636, 640, 641, 643, 645, 649, 651, 653, 654, 672, 674, 675, 679, 683, 685, 701, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 717, 719, 720, 724, 726, 727, 733, 736, 741, 743, 748, 750, 751, 755, 756, 759, 760, 769, 770, 771, 772, 782, 783, 787, 791, 799, 800, 804, 806, 809, 810, 816, 818, 819, 821, 825, 830, 831, 838, 839, 841, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 864, 866, 867, 868, 870, 873, 876, 877, 880, 883, 887, 894, 896, 900, 907, 916, 917, 919, 920, 935, 940, 944, 945, 952, 955, 960, 968, 969, 972, 976, 978, 980, 981, 983, 986, 987, 989, 990, 994, 998, 999, 1000, 1003, 1006, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1020, 1021, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1034, 1491, 1037, 1039, 1045, 1051, 1052, 1053, 1055, 1057, 1060, 1061, 1062, 1064, 1072, 1076, 1080, 1089, 1090, 1100, 1101, 1106, 1111, 1113, 1116, 1121, 1122, 1131, 1134, 1136, 1138, 1146, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1158, 1163, 1168, 1170, 1172, 1174, 1175, 1177, 1179, 1180, 1183, 1190, 1201, 1210, 1212, 1218, 1219, 1220, 1225, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1329, 1251, 1256, 1258, 1268, 1269, 1271, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1286, 1289, 1291, 1294, 1300, 1306, 1306A, 1349, 1, 585, 861, 946, 1042, 1043, 1092, 1227, 1295, 1307, 1368, 1457, 348, 688, 734, 834, 890, 966, 1012, 1127, 1141, 1162, 1208, 1236, 1279, 1334, 1290, 1412, 1372, 1050, 1243, 1361, 1320, 1369, 286, 387, 236, 1367, 668, 1317, 1318, 1409, 1314, 1323, 1305, 934, 1266, 1394, 76, 1310, 1385, 1322, 1443, 1324, 1427, 1242, 858, 1442, 1507, 1510, 1512, 1518, 1521, 1522, 1525, 1527, 1531, 1535, 1536, 1541, 1543, 1549, 1550, 1553, 1554, 1567, 1569, 1572, 1574, 1576, 1577, 1578, 1581, 1584, 272, 836, 865, 871, 884, 924, 924A, 1063, 1139, 1145, 1203, 1315, 1331, 1342, 1347, 1362, 1391, 1343, 1032, 1377, 1214, 1216, 1383, 1434, 1430, 1445, 1327, 1406, 1390, 1498, 1523, 1513, 284, 326, 384, 486, 586, 623, 646, 666, 678, 682, 693, 696, 696a, 699, 714, 716, 758, 768, 792, 28, 29, 35, 39, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 81, 84, 118, 119, 132, 137, 139, 144, 146, 148, 158, 160, 169, 169A, 170, 170a, 186, 186a, 187, 191, 197, 200, 212, 221, 227, 233, 241, 244, 245, 245A, 252, 257, 258, 264, 266, 267, 267a, 270, 278, 279, 292, 295, 296, 300, 304, 305, 306, 307, 311, 324, 327, 328, 331, 350, 364, 366, 370, 373, 378, 383, 390, 408, 410, 411, 415, 420, 437, 441, 443, 447, 451, 453, 458, 459, 462, 469, 469a, 477, 480, 485, 487, 500, 502, 503, 506, 514, 516, 522, 526, 530, 534, 536, 539, 540, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 553, 556, 557, 558, 567, 571, 572, 574, 578, 581, 587, 588, 590, 600, 604, 612, 618, 622, 625, 628, 629, 632, 648, 652, 655, 657, 658, 664, 667, 671, 677, 681, 690, 691, 700, 702, 703, 704, 715, 718, 723, 737, 744, 745, 746, 757, 762, 764, 765, 766, 779, 805, 812, 813, 815, 817, 820, 822, 823, 824, 828, 833, 837, 840, 842, 843, 851, 853, 854, 860, 862, 874, 879, 885, 891, 893, 902, 905, 906, 918, 921, 925, 927, 930, 932, 939, 965, 1035, 1046, 1049, 1059, 1069, 1074, 1098, 1112, 1125, 1143, 1144, 1149, 1155, 1157, 1171, 1176, 1181, 1192, 1202, 1204, 1209, 1211, 1213, 1223, 1238, 1239, 1304, 1356, 1119, 269, 982, 995, 68, 288, 638, 915, 1033, 1115, 1126, 1140, 1500, 1524, 1551, 1564, 1575, 1588, 1590, 1591, 1592, 1593, 913, 1340, 968A

Szkoła Podstawowa w Jaroszówce

adres: Jaroszówka 59, 32-420 Jaroszówka

numer komisji: 11 Jaroszówka

Klęczana

Szkoła Podstawowa w Książnicach

adres: Książnice 191, 32-420 Książnice

numer komisji: 10 Książnice

Szkoła Podstawowa w Marszowicach

adres: Marszowice 149, 32-420 Marszowice

numer komisji: 9 Marszowice

Szkoła Podstawowa w Niegowici

adres: Niegowić 62, 32-420 Niegowić

numer komisji: 7 Niegowić

Szkoła Podstawowa w Pierzchowie

adres: Pierzchów 100, 32-420 Pierzchów

numer komisji: 13 Pierzchów

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach

adres: Szczytniki 10, 32-420 Szczytniki

numer komisji: 12 Szczytniki

Świątniki Dolne

Szkoła Podstawowa w Winiarach

adres: Winiary 169, 32-420 Winiary

numer komisji: 5 Winiary

Szkoła Podstawowa w Zręczycach

adres: Zręczyce 222, 32-420 Zręczyce

numer komisji: 3 Zręczyce

Świetlica Wiejska w Hucisku

adres: Winiary 68, 32-420 Winiary

numer komisji: 17 Hucisko

Świetlica Wiejska w Krakuszowicach

adres: Krakuszowice 156, 32-420 Krakuszowice

numer komisji: 22 Krakuszowice

Świetlica Wiejska w Wiatowicach

adres: Wiatowice 180, 32-420 Wiatowice

numer komisji: 18 Wiatowice

Świetlica Wiejska w Zborczycach

adres: Zborczyce 62, 32-420 Zborczyce

numer komisji: 25 Zborczyce

Świetlica w Czyżowie

adres: Czyżów 78, 32-420 Czyżów

numer komisji: 16 Czyżów

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

