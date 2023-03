Gdzie zjeść w Wieliczce? Stek, panierowany kurczak czy sushi? Opinie

Gdzie zjeść w Wieliczce?

Wybierając miejsce do jedzenia, zazwyczaj pytamy o opinie przyjaciół. To najlepszy sposób, aby znaleźć miejsce dla siebie, gdzie podają jedzenie w Wieliczce. Trzeba jednak wiedzieć jaki jest wybór. Zbieramy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii z okolicy. Jeśli znasz taką, której brakuje, powiedz komuś w lokalu, że nie ma go na liście.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Wieliczce znajdziesz na naszej liście? Mogą to być:

burgerownia

naleśnikarnia

kawiarnia

dieta pudełkowa

winiarnia

kuchnia włoska

kuchnia japońska

kuchnia wegetariańska

Najlepszy sposób zachowania zdrowia – nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia

Sadi z Szirazu

