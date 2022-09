Gdzie smacznie zjeść w Wieliczce? Kuchnia francuska, ukraińska, azjatycka? Które miejsca polecacie?

Gdzie dobrze zjeść w Wieliczce?

Szukając lokalu z jedzeniem, przeważnie bierzemy pod uwagę opinie znajomych. To dobry sposób, by wybrać miejsce dla siebie, gdzie warto jeść w Wieliczce. Wcześniej jednak warto wiedzieć jaki jest wybór. Dlatego też gromadzimy w jednym miejscu firmy gastronomiczne z okolicy. Jeśli jakiejś brakuje, powiedz osobie zarządzającej social mediami, że musi to szybko nadrobić.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Wieliczce znajdziesz poniżej? M.in.:

pizzeria

makaroniarnia

lodziarnia

firma cateringowa

restauracja

kuchnia francuska

kuchnia azjatycka

kuchnia fusion

Zakazanego owocu nie gryź wstawionymi zębami.

Julian Tuwim

Dobre miejsca na jedzenie z przyjaciółmi w Wieliczce?

Szukasz miejsca na wyjście z przyjaciółmi? Przekonaj się, gdzie warto się wybrać zdaniem innych w Wieliczce. Na liście poniżej zobaczysz firmy z okolicy.