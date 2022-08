Gdzie na spacer do 18 km od Wieliczki. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 20 - 21 sierpnia

Trasa biegowa, poprowadzona tak, aby uniknąć świateł, a zarazem zwiedzić ciekawie miasto. Startujemy na początku krakowskich Błoń, później kierujemy się do parku Jordana. Następnie z niego wybiegamy i biegniemy do Bielańsko-Tynieckiego Parku krajobrazowego, znanego po prostu jako Lasek Wolski. Tam przemieszczamy się po ścieżkach - tutaj należy dokładnie korzystać z tracka, ponieważ ścieżek w lasku jest bardzo dużo i łatwo jest się zgubić! Trasa poprowadzona jest tak, aby w następnej kolejności podbiec pod Kopiec Kościuszki. Następnym etapem jest zbieg na Salwator, skąd udajemy się wzdłuż Rudaw z powrotem na Błonia, którymi wracamy do naszego punku wyjścia.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 18 km od Wieliczki, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Jeśli brakuje Ci na bilet autobusowy z Krakowa do Kryspinowa nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś rzeczoną trasę pokonał biegiem :) Ja zazwyczaj robię tak: wysyłam rodzinę samochodem do Kryspinowa na kąpiel, umawiamy się już na miejscu i wracamy razem autem - umówmy się: powrót tą trasą biegiem mógłby już być wykańczający. Bardzo malowniczo jest po drodze: Kopiec Kościuszki, widok na Wisłę z góry (Aleja Jerzego Waszyngtona), Las Wolski, ZOO. Spod Wawelu nad sam zalew dobiegniesz bardzo żółwim tempem w 2 godziny. Jeśli jesteś wytrenowany to dasz radę w 1 godzinę 30 minut. Trasa jest moim zdaniem górska - dwa długie podbiegi: z Salwatora na kopiec i spod szosy do ZOO. Nic nie da Ci większej satysfakcji niż kąpiel w Kryspinowie po długim biegu w letnie upalne popołudnie.

