Gdzie na nordic walking do 18 km od Wieliczki. Urokliwe trasy na weekend 17 - 18 grudnia

Szlaki nordic walking w okolicy Wieliczki

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 18 km od Wieliczki. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Wieliczce.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,24 km

Czas trwania marszu: 25 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 7 m

Szlaki_Malopolski poleca trasę mieszkańcom Wieliczki

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury opracowało projekt interaktywnych ścieżek edukacyjnych, zapoznających ze śladami dawnego krakowskiego getta. Projekt obejmuje 4 trasy tematyczne: „Z okien apteki. Krakowskie getto we wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza”, „Oczami lekarza. Krakowskie getto we wspomnieniach Aleksandra Bibersteina”, „Śladami nastolatki. Krakowskie getto we wspomnieniach Haliny Nelken” oraz „Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej”.